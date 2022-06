Gull-Lundes lille røde triks: – Hun vil aldri bli glemt

BUDAPEST (VG) Hun spiller alltid med rødlakkerte negler. Søndag satte Katrine Lunde igjen keeperklørne i de avgjørende skuddene. Vipers -triumfen i Champions League var 42-åringens 16. internasjonale tittel.

RØDT GULL: Katrine Lunde vant et nytt gull med røde negler på keeperfingrene.

6. juni 2022 09:24 Sist oppdatert nå nettopp

– She is eternal, beskriver Györ-trener Ambros Martín etter Lundes oppsving i sluttminuttene av Champions League-finalen.

Han har vunnet Champions League med Lunde på laget. Han bruker ordet «evig» om målvakten som vant sin første store tittel med Norges EM-gull allerede for 18 år siden.

– Hun vil aldri bli glemt, sier spanjolen til VG.

– Det er fint sagt. Men vi får nå se. Man blir fort glemt når man ikke holder på lenger, sier Lunde. I april bekreftet hun til VG at karrieren kan komme til å vare lenger enn til kontrakten med Vipers går ut sommeren 2023.

– Det er kjempegøy å høre slikt. Jeg er veldig heldig som gode folk og familie rundt meg som holder ut med at jeg fortsatt holder på med dette, sier hun.

Katrine Lunde var vunnet to OL-gull, to VM-gull og fem EM-gull med Norge. Hun har seiret i EHF-cupen med Rostov-Don og har tatt Champions League-gull to ganger med de tre klubbene Viborg, Györ og Vipers.

10 røde negler holder rundt den siste av de 16 gullmedaljene når VG intervjuer henne.

– Jeg spiller stort sett alltid med røde negler, svarer hun på vårt spørsmål.

– Hvorfor det?

– Fordi jeg synes det er fint. Det er favorittfargen min, smiler hun og bekrefter at det har blitt et ganske fast ritual gjennom mange år.

GULL-LØFTET: Katrine Lunde ble kastet i været av lagvenninnene etter seieren i Budapest.

Hun har akkurat med sine rødlakkerte negler løftet Champions League-trofeet sammen med Vipers-veteran Marta Tomac.

– Vi presterte sykt bra. Nå er vi ekstremt slitne, beskriver Lunde som ble kastet i været av lagvenninnene etter seieren.

Igjen reddet hun de avgjørende skuddene i sluttminuttene. Hun utmerket seg også med to redninger på tigersprang inn på banen etter at Vipers hadde brukt syv spillere i angrep.

– Det var noen avgjørende redninger på slutten. Men det var en tung kamp for meg. Jeg burde tatt flere baller. Men vi jobbet utrolig bra i angrep også. Så da slipper jeg å redde flere, ler hun.

Vipers var ingen forhåndsfavoritt i Champions League. Etter at Henny Reistad, Heidi Løke, Emilie Hegh Arntzen og Malin Aune forsvant tapte Vipers to av de tre første kampene i fjor høst.

– Jeg kan godt forstå at mange ikke trodde på oss. Det skal veldig mye til for å få en slik prestasjon igjen, sier Katrine Lunde.

Sesongstarten i september var vanskelig for henne også. Samboer Nikola Trajkovic hadde et tilbud som fotballtrener i Russland. Lunde ønsket å forlate hjembyen for spill i CSKA Moskva.

STOR TRIUMF: Katrine Lunde og Marta Tomac tok mot EHF-trofeet sammen.

– Det er vanskelig snakke om. For meg har dette vært en krevende og tung sesong. Men jeg holder selvsagt fokus på det jeg skal, sier hun.

– I løpet av den tunge sesongen vinner du VM og Champions League i tillegg til serie og cup hjemme i Norge?

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er ekstremt godt fornøyd med resultatene, svarer hun.

Trajkovic er for tiden assistenttrener i Malmö FF, men har fri i landslagspausen og så Champions League-avslutningen fra Kristiansand sammen med parets datter Atina (7).

– Hun er fantastisk. Katrine er en engel og så viktig for dette laget, sier Markéta Jerábková med syv finalemål og til sammen 19 scoringer i Champions League-avslutningen.

Hun ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Men det er vanskelig å se at noen enkeltspiller totalt sett betyr mer for Vipers enn Lunde.

– Hun hadde ikke så mange redninger i finalen. Men igjen var hun der når det var viktig. Györ er litt redde for å ta noen sjanser med henne i mål. Hun er utrolig viktig, beskriver Ole Gustav Gjekstad.