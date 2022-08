Her vil skistjernene bo i Trondheim

Langrennslandslaget ønsker seg Mot-campen på Gråkallen som VM-camp i 2025.

Her viser Marte Skaanes frem hvordan hun bor under landslagssamlingen på Gråkallen denne uka.

18. aug. 2022 10:13 Sist oppdatert nå nettopp

GRÅKALLEN: Om to og et halvt år er det duket for Ski-VM i Trondheim. VM-ledelsen forventer hundretusener av tilskuere og en rekordstor folkefest i Granåsen.

Langrennslandslaget vil gjerne unngå å bo på et hotell i Trondheim sentrum under mesterskapet. Denne uka er langrennsdamene samlet i trønderhovedstaden – og bosted er Mot-campen på Gråkallen.