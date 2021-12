Delte meninger om tidenes største VM: – Av 32 nasjoner holder halvparten et vettugt nivå

CASTELLON (Aftenposten): Ikke alle liker utvidelsen fra 24 til 32 lag i mesterskapet som starter i dag.

2. des. 2021 06:45 Sist oppdatert nå nettopp

Norges Emilie Hovden er nykommer som har fått plass på et av verdens beste håndballag.

– Dette er ikke bra for kvinnehåndballen, sier mangeårig trener og ekspertkommentator Frode Kyvåg. Den tidligere landslagstreneren mener det ikke har noe for seg at «alle» skal være med i et VM.

– Av 32 nasjoner holder halvparten et vettugt nivå. Punktum. Jeg tror man risikerer at folk mister interessen før mesterskapet kommer ordentlig i gang, sier han før Norge møter Kasakhstan, Iran og Romania.