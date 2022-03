Norsk VM-gull: Kom først av fem land

HAMAR (Aftenposten): Gull! Norges skøytetrio knuste motstanderne på øvelsen som hadde sin VM-debut i Vikingskipet. Den har aldri tidligere vært med akkurat her.

Feiring må til når Norge tar gull i lagsprint.

I den norske skøyteleiren var det full jubel da Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Holmefjord Lorentzen sikret seieren i lagsprinten.

På forhånd var Norge ventet å være i medaljesjiktet, men Nederland har ofte vært ledende på øvelsen. I VM i 2020 i Salt Lake City, ble laget verdensmestre.

Nå var det Norges tur.

Polen tok sølvet denne gangen, 79 hundredeler bak Norge. Nederland endte opp med bronsen, ett hundredel bak Polen igjen.

På siste runde var det jevnt på tiden i kampen mot Polen, men Håvard Holmefjord Lorentzen viste hvor god han er på slutten av sesongen. Bronsen fra fredag i sprint-VM ble fulgt opp med edelt metall.

– De er klodens beste lag. Dette gullet er et tegn på at Norge har bygget et sprintlag og ikke bare har Håvard Holmefjord Lorentzen. Det sier tidligere sprinter Even Wetten, som nå er kommentator på TV for Viaplay/TV3.

– Det er ekstremt sterkt, det polske laget, og Nederland hadde to verdensmestre på laget, legger han til.

– Mye kan skje i teamsprint. I det første VM jeg gikk i 2019, falt jeg i første sving, forklarer Bjørn Magnussen.

Trønderen sier at Norge har mange 2. plasser i teamsprint, men at det nå var ektra deilig å ta gull. For øvelsen har vært både i EM og verdenscupen. I siste EM vant Nederland med Norge på 2. plass.

Jevnt på slutten

Magnussen gikk den første runden for Norge, mens Rukke og Lorentzen fulgte deretter.

På siste runde var det jevnt på tiden mot Polen, som det norske laget gikk i par med. Polens ankermann var ikke helt heldig på slutten, mens Lorentzen var til å stole på.

– Jeg merket at vi hadde godt fart hele veien og jeg leverte en god sisterunden. Jeg hørte på publikum at det gikk fort hele veien. Da fikk jeg ekstra krefter, sier Lorentzen.

Han var på laget da Norge fikk bronse i VM i 2020.

– I dag var Norge soleklart best. Et resultat av hvordan trener Jeremy Wotherspoon har hatt som prosjekt å bygge et sprintlag i Norge, sier Wetten.

Det at det kun var fem lag på herresiden og kun tre på kvinnesiden, der Norge tok bronse, mener Wetten ikke handler om bredde, men om at det er krig i Europa. Russland og Hviterussland er utestengt på grunn av invasjonen av Ukraina.

– Men vi skulle jo gjerne hatt et amerikansk og canadisk lag med her, sier Wetten.

Trener Jeremy Wotherspoon likte det han så:

– Det er et stort testament til samholdet i laget. Det betyr mye for våre treningsområder og hvordan vi jobber sammen. Å få dette resultatet foran det norske folk er det beste man kan oppnå, sa landslagstreneren til Viaplay.

Det norske laget med Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke og Håvard Holmefjord Lorentzen vinner lagsprinten under verdensmesterskapet på skøyter

Fornøyd kommende sportssjef

– Gutta gjorde en kjempejobb. Dette var ikke forventet, for det var andre tøffe lag, spesielt Polen og Norge, sier Petter Andersen.

Han er påtroppende utviklings- og sportssjef i Norges Skøyteforbund etter Lasse Sætre, som går av når sesongen er over.

Denne gangen fikk begge se en fantastisk avslutning på en dag som inneholdt det meste i allround, men der gullet i teamsprint ble toppen. Kvinnene fikk bronse, men de kom også sist. Det var bare tre lag til start.

I teamsprint er det tre løpere på hvert lag, og to lag starter samtidig på hver sin langside. Dette kjenner vi fra sykling.

– Jeg synes våre tre gikk et veldig godt løp. Håvard har vært veldig sprek på 1000 meter i det siste. Han har en stayerevne som er veldig bra. Nå skulle han gå tre runder, men det blir litt mindre enn 1200 meter, siden deltagerne bare går innersvinger, opplyser Andersen.

Stor glede etter triumfen over Polen og Nederland. Det norske laget med Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke, Håvard Holmefjord Lorentzen i gullrus.

Overveldet

På tribunene var skøytepresident Mona Adolfsen høyt oppe:

– Det var helt fantastisk. Så morsomt å se hvordan de kjempet til siste skjær. De ville vinne og du så det fra start til mål.

Adolfsen håper at øvelsen er kommet for å bli og at det blir flere lag neste gang.

– Jeg tror det er viktig at vi får på lagøvelser. Det viser at teamsprint og lagtempo, som vi ble olympiske mestere i, fenger et bredt publikum. Jeg er helt sikker på at vi vil kjempe om gull også når det kommer på flere lag, avslutter presidenten.

På kvinnesiden ble Nederland verdensmestre foran Polen. Norges lag besto av Julie Nistad Samsonsen, Martine Ripsrud og Marte Furnée.