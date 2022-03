Det kan bli stjernedryss i Birken

Marit Bjørgen og resten av Ski Classics-feltet kan få selskap av stjerner fra verdenscupen i Birkebeinerrennet neste helg. Arrangøren bekrefter interesse.

Birkebeinerrennet er en del av Ski Classics denne sesongen. Her fra rennet i 2018.

NTB-Stian Grythaugen

8. mars 2022 10:40 Sist oppdatert nå nettopp

Therese Johaug og resten av verdenscupeliten skulle i utgangspunktet ha avsluttet sesongen i russiske Tjumen om halvannen uke. Krigshandlingene i Ukraina medførte imidlertid at Russland ble fratatt arrangementet, og noen erstatter klarte ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) å finne.

Det kan føre til årets Birkebeinerrenn blir tilført ekstra krydder i form av både norske og utenlandske langrennsstjerner.

– Vi er klar over endringene i verdenscupen, og er også klar over at vi er et attraktivt renn i en litt spesiell sesong og etter et OL. Vi har allerede en del profiler på start gjennom Ski Classics, men har også henvendelser fra distanseløpere i verdenscupen både på herre- og damesiden om muligheten for å delta, sier Birken-sjef Eirik Torbjørnsen til NTB.

Han legger til at felles for verdenscupløperne er at de foreløpig er i tenkeboksen.

Amerikansk interesse

Therese Johaug avslutter karrieren på toppnivå etter sesongen. Lørdag gikk hun sin aller siste tremil i Holmenkollen. I etterkant skrev flere medier at Dalsbygda-ekspressen vurderer å starte i Birken og andre Ski Classics-renn i tiden som kommer.

En aktuell mulighet er at verdenscupløpere hentes inn og går Birken som en del av profflagene som allerede er godt etablerte i Ski Classics-sirkuset. En annen mulighet er å stille som enkeltutøvere.

Birken-sjef Torbjørnsen sier til NTB at deler av det amerikanske kvinnelaget har forhørt seg om muligheten for å stille. Rosie Brennan er blant disse.

Therese Johaug vurderer å stille i Birken.

Arrangøren vil holde døren åpen i det lengste dersom noen trenger tid til å avklare egen deltagelse.

– Vi er fleksible når det gjelder toppidrettsutøvere. Jeg tipper vi vet mer inn mot helgen, sier Torbjørnsen.

Ikonisk renn

Noen ulempe er det heller ikke at verdenscupen avsluttes i Falun kommende helg. Veien derfra til Norge og Birken-start en uke senere er kort.

– Vi synes det er veldig gjevt at Birken fortsatt er et ikonisk renn, og at det er knyttet stor prestisje til å vinne en av de store klassikerne i verden. Den posisjonen vil vi gjerne beholde, sier Torbjørnsen.

Birken utgjør sammen med Marcialonga, Jizerska og Vasaloppet Grand Slam-rennene i langløpscupen.

Helt uvanlig er det ikke Ski Classics-rennet fra Rena til Lillehammer får besøk av verdenscupløpere. Therese Johaug vant rennet i 2015. To år deretter tok Martin Johnsrud Sundby en sterk seier.

Birkebeinerrennet er blitt avlyst de to foregående sesongene som følge av pandemien.

Marit Bjørgen havnet på sjetteplass i Vasaloppet sist helg.

Fakta Birkebeinerrennet Det 82. Birkebeinerrennet blir arrangert den 19. mars 2022.

Rennet inngår i Ski Classics 2021/22.

Birkebeinerrennet er 54 km og går i klassisk stil.

Start er på Tingstadjordet på Rena og målgang på Birkebeineren skistadion i Lillehammer.

Deltakegerne må bære sekk som skal veie minst 3,5 kg gjennom hele rennet. Vis mer