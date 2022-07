Kyrgios raste mot dommeren: – Du er en skam

(Nick Kyrgios – Stefanos Tsitsipas 6–7, 6–4, 6–3, 7–6) Da motstanderen slapp unna med en advarsel etter å ha slått ballen mot tribunen, tente Nick Kyrgios på alle plugger. Men til slutt kunne han juble for avansement til fjerde runde i Wimbledon.

2. juli 2022 22:16 Sist oppdatert 7 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det ble høydramatisk da Kyrgios møtte Stefanos Tsitsipas i tredje runde i Wimbledon. Begge de to kranglet med dommer Damien Dumusois underveis i kampen og spesielt Kyrgios lot dommeren høre det.

Etter at Tsitsipas vant det første settet etter et tiebreak, var det Kyrgios som vant det andre settet 6–4. Umiddelbart etter å ha tapt settet sendte Tsitsipas en ball mot den nedre delen av tribunen, hvor flere tilskuere dukket unna for å unngå å bli truffet av ballen.

– Disk! Disk! Disk! Eller hva, kunne man høre Kyrgios si, mens han gikk bort til dommeren.

Men dommeren støttet ikke synet til australieren og nøyde seg med å gi en advarsel.

– Så du kan slå en ball inn blant publikum og treffe noen og ikke tape kampen? Er du dum?

Deretter ble Kyrgios tilsynelatende spurt av dommeren om ballen traff en tilskuer.

– Ja, det gjorde den. Så nå må du bli skadet? Du er en skam. Du endrer reglene akkurat som du vil, svarte Kyrgios.

IRRITERT: Kyrgios sammenlignet det med situasjonen som førte til at Novak Djokovic ble disket i US Open i 2020.

Fra TV-bildene er det vanskelig å se om ballen traff noen av tilskuerne. Kyrgios ga seg uansett ikke, og ønsket å snakke med så mange i turneringsledelsen som mulig.

– Jeg er ikke ferdig. Jeg spiller ikke før vi kommer til bunns i det, sa han.

Australieren var klar på at om personen ble skadet eller ei ikke burde ha noe å si, og viste til situasjonen i US Open i 2020 hvor daværende verdensener Novak Djokovic ble disket etter å ha slått ballen på en linjedommer.

– Du kan ikke slå en ball inn mot publikum, treffe noen og ikke tape, sa Kyrgios til slutt.

Wimbledon sendes på Discovery+

I det tredje settet har Kyrgios vært best og på gameballen som førte til 4–1, sendte Tsitsipas ballen hardt mot veggen og fikk poengstraff. Da var det grekerens tur til å krangle med dommeren, men heller ikke han fikk gehør.

Kyrgios vant til sluttet 6–3.

I det fjerde settet ble det langt jevnere og spillerne fulgte hverandre frem til et tiebreak. Der var Kyrgios best og vant dermed kampen etter fire sett. Kyrgios er med det i fjerde runde av Wimbledon for første gang siden 2016. Det lengste australieren har kommet i Wimbledon er en kvartfinale, noe han klarte som 19-åring i 2014. Den gang slo han Rafael Nadal i fjerde runde.

Nick Kyrgios har i lang tid vært kjent som en urokråke i tennissporten. Tidlig i kampen ga han klart uttrykk for at han var misfornøyd med linjedommerens innsats, og han fikk også en advarsel for ordbruk etter at en linjedommer ga beskjed til hoveddommer Dumusois.

27-åringen har en rekke ganger tidligere kranglet med både dommere og motspillere. I 2019 ble han blant annet disket i en kamp mot Casper Ruud etter å ha kastet en plaststol ut på banen. Tidligere i årets Wimbledon fikk han en bot på 100.000 kroner etter at arrangøren mente han hadde spyttet mot en tilskuer.