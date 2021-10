Formel 1-stjernen innrømmer: – Deprimert mye av tiden

McLaren-stjernen Lando Norris (21) innrømmer at han slet mentalt i sin første sesong i Formel 1.

UNG STJERNE: Lando Norris (t.v.) sammen med Max Verstappen på Spielberg-banen i sommer.

Det var i 2019 at briten, den gang bare 19 år gammel, fikk sjansen i McLaren - med Carlos Sainz jr. som teamkollega.

I et intervju med ITV, gjengitt av Sky, innrømmer Lando Norris at han var deprimert og bekymret for sin Formel 1-fremtid.

Norris ble den yngste britiske føreren i Formel 1 noen sinne. Den joviale rikmannssønnen ble raskt en stjerne både på og utenfor banen.

Men bak kulissene slet han:

– Jeg antar at folk som ser på TV ikke skjønner mange ting som en fører går gjennom. Det er litt synd, men det er flere programmer nå hvor du får se hvordan føreren er bak kulissene, og hvor mye press og stress de må takle.

NEDBRUTT: Lando Norris var veldig nær ved å ta sin første Formel 1-seier i Sotsji for halvannen uke siden - men en tabbe i regnværet gjorde at McLaren-føreren mistet seieren.

– Spesielt i min alder - jeg kom inn i formel 1 som 19-åring - er manges øyne på deg. Det tok på å håndtere alt dette.

Norris hadde glitret i ung alder og vunnet både Formel Renault og Formel 3, litt som Norges Dennis Hauger, 18-åringen som vant årets Formel 3-mesterskap.

– Jeg følte at jeg ikke visste hva som kom. Hvis dette går galt, hvis jeg ikke får fortsette neste sesong, hva blir utfallet av alt dette?

– Kommer jeg til å kjøre Formel 1 neste år? Hvis ikke, hva skal jeg gjøre? For jeg er virkelig ikke så god til noe annet her i livet.

– Jeg følte meg deprimert mye av tiden, hvis jeg hadde en dårlig helg, tenkte jeg at jeg ikke er god nok og slikt.

– Når det baller på seg, og du får sosiale medier, det kan virkelig skade deg.

Lando Norris mener at han har fått god støtte fra McLaren-teamet og peker også på at det har vært positivt å jobbe med veldedighet gjennom organisasjonen Mind, som driver med mental helse.

– Det er mye bedre nå. Jeg er mye gladere og kan glede meg over alt jeg gjør.

Norris har hatt en strålende 2021-sesong. McLaren-føreren ligger på 4. plass totalt i VM, bak Lewis Hamilton, Max Verstappen og Valtteri Bottas.

Han lå godt an til å vinne i Sotsji - men tabbet seg ut. Da himmelens sluser åpnet seg over Svartehavets bredd, ble Norris bedt om å kjøre inn og bytte dekk. Det gjorde han ikke, og på det såpeglatte underlaget slet han etter hvert med å holde bilen på banen. Lewis Hamilton byttet dekk - og tok etter hvert seieren, til tross for at Norris hadde hatt en stor ledelse.

– Det gjør så utrolig vondt. Det er smerte for meg, og smerte for laget. Vi tapte dette sammen, skrev Norris på Instagram etter løpet.

Lando Norris står med fem pallplasser (fire av dem i 2021), men ingen seirer som Formel 1-fører.