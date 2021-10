Bryteforbundet svarer: – Kunne risikert å bli skadet for livet

Fire unge brytere fikk ikke være med i VM på hjemmebane. Bryteforbundet holder fast på at det handler om utøvernes sikkerhet.

Viktoria Øverby og Jannicke Strømnes på trening drøyt en måned før VM på hjemmebane. Ingen av dem fikk bryte i mesterskapet.

Styret og sportslig ledelse mente at Viktoria Øverby, en av de fire unge norske brytejentene som ikke fikk delta i VM på hjemmebane, skulle få være med. De mener at det var landslagstrener Gudrun Høie som stilte et ultimatum og sa at enten skulle alle fire få delta, eller ingen. Det ble ingen.

– Sportslig ledelse og styret var klar på at Øverby var kvalifisert og god nok. Henne kunne vi sende utpå uten at hun risikerte å bli skadet for livet, sier generalsekretær I Norges Bryteforbund Morten Sandnæs til Aftenposten.

Sandnæs er klar på at dette ikke handler om likestilling, men om å beskytte unge utøvere fra å møte en brutal virkelighet i et senior-VM.

– Dette har ingenting med forskjellsbehandling av gutter og jenter å gjøre. De unge norske guttene som er med i VM, er kommet lenger i sin utvikling. Det var forsvarlig å la dem få prøve seg.

Sandnæs legger til at det ble gjort samme vurderinger for noen av de andre juniorguttene, men der var det ingen ønsker fra treneren om at bryteren skulle få være med i VM.

Uenighet med Høie

Han innrømmer at det har vært en uenighet mellom sportssjef og styre og treneren for jentene, Gudrun Høie. Høie mener at det ikke var noen grunn til at bare en av utøverne skulle få bryte i hjemmebane-VM.

– Jeg trakk ingen brytere fra VM. Jeg mente at alle fire skulle få delta ettersom de etter min mening var på omtrent samme nivå, sier landslagstrener Gudrun Høie.

En ting er styret, sportslig ledelse og landslagstrener Høie enige om.

– Ingen av de fire ville vært aktuelle til et VM utenfor Norge. Men nå hadde de en sjanse til å skaffe seg tidlig erfaring. Det er også to gutter med, og jeg mener at de ikke er mer kvalifisert enn de fire jentene, sier Høie.