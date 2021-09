Ruud møter hissig legende: – Skotte, sta og seig

Den tidligere storspilleren Andy Murray (34) har kjempet seg tilbake fra et langvarig skademareritt. Nå er det Casper Ruud (22) som skal få måle seg mot den innbitte, temperamentsfulle skotten i et VG+ Sport-sendt oppgjør i San Diego Open.

TALENT MOT LEGENDE: Casper Ruud og Andy Murray skal knive om avansement fra andre runde i San Diego Open.

30. sep. 2021 18:19 Sist oppdatert 6 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Etter hofteoperasjonene han har vært gjennom, hadde alle andre lagt racketen på hyllen. Jeg har lært at vi ikke må sette begrensninger for Murray. For et halvt år siden, ville jeg sagt at han aldri kom til å nå nivået han er på nå, sier tenniskommentator Sverre Krogh Sundbø til VG.

Den britiske yndlingen har kjempet en smertefull kamp mot skadene i flere år, og har måttet gi opp i kampen om mange av de store titlene.

– Jeg tror vi har mistet ekstremt mye, sier Krogh Sundbø, om hva verden har gått glipp av på grunn av Murrays skader.

For det er en av nyere tennishistories giganter som venter Casper Ruud under andre runde av San Diego Open natt til fredag – en kamp du ser på VG+ Sport fra 02.30 i natt.

– Før Murray skadet seg, snakket vi om de fire store i tennisen. Hadde det ikke vært for at han var aktiv i en tid med så høyt nivå, hadde det vært han vi hadde snakket om som den store med 20 Grand Slam-titler. Når du vokser du opp sammen med Federer, Nadal og Djokovic, er det ikke mange smuler igjen til resten, sier kommentatoren.

San Diego Open ser du på VG+ Sport.

Murray har tre Grand Slam-titler og OL-gull på merittlisten, men er i dag rangert som verdens 109. beste spiller etter årene med skademareritt. Ruud er nummer ti på den samme listen.

– Rankingen tilsier at Ruud er favoritt, men vi må ta toppnivå i betraktning og der er Murray også helt i verdenstoppen. Det kommer an på hvilken utgave av Murray vi får. Han blir stadig bedre, men det er ikke tilfeldig at Ruud er topp ti i verden, mener Krogh Sundbø.

– Jeg har hatt muligheter i kamper mot toppspillere. Jeg tror jeg kan slå dem. Jeg må bare begynne å konvertere mulighetene jeg får, og en av dem er på torsdag mot Ruud, sier Murray selv før den VG+ Sport-sendte kampen.

For nordmannen er turneringen viktig for å sanke poeng mot ATP-finalen i november, hvor bare de åtte beste får delta. Ruud er nummer ni på denne rankingen for øyeblikket.

Les også Knuste verdenslaget i Laver Cup: Smakte ikke på champagnen

Første hinder mot nye viktige poeng er Murray på hardcourten i USA. 34-åringen fra Skottland spiller med lidenskap og legger ingenting imellom i jakten på seier. Det er både en styrke og en svakhet.

– Murray har en sterk backhand, serve og volley – og en arbeidsmoral utenfor noe annet vi har sett i tennis. Jeg tror skadene har kommet på grunn av spillestilen. Når du er villig til å gi livet ditt på banen og behandler hvert poeng som det viktigste noensinne, da merker kroppen det på et tidspunkt, mener Krogh Sundbø.

Murray har også et voldsomt temperament som kommer til utløp på banen. Det ikke uvanlig at legenden kommer med utbrudd i form av brøl eller friske gloser.

Les også Björn Borg om Ruud: – Han har en stor fremtid

– Temperament er bare fornavnet – han er rett og slett eitrende forbanna utpå der, sier kommentatoren, som mener Ruud vil bli skånet for de verste sinneutbruddene da Murray vil ha respekt for sportsmannen Casper Ruud.

Krogh Sundbø mener også at Murray er unnskyldt for sin til tider høylytte oppførsel.

– Han er skotte, sta og seig, og når du blander de egenskapene med en idrettsmann av dimensjoner, som har vært en forkjemper for kvinners rettigheter og en foregangsfigur for gode ting i verden, glemmer man alt det andre, avslutter han.