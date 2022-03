Røiseland på pallen i sesongavslutningen: – En drøm

HOLMENKOLLEN (VG) Marte Olsbu Røiseland (31) jaktet sin første seier i Holmenkollen, men med for mange bom måtte verdenscupvinneren ta til takke med tredjeplass på fellesstarten.

TRE AV TRE: Marte Olsbu Røiseland hadde aldri vært på pallen i Holmenkollen før denne helgen. Der fikk hun ta steget opp på pallen i alle de tre rennene.

Marte Olsbu Røiseland kom til verdenscupavslutningen i Holmenkollen med to mål: vinne verdenscupen sammenlagt og ta steget opp på pallen i Norges nasjonalarena for første gang i karrieren.

Fredag var pallplassen i boks etter tredjeplassen på sprinten, og etter lørdagens andreplass på jaktstarten var sammenlagtseieren i verdenscupen også sikret.

Dermed var de to målsettingene allerede krysset av før sesongen ble avsluttet med fellesstart søndag, og der endte Røiseland på tredjeplass da franske Justine Braisaz-Bouchet gikk til topps som hun gjorde i OL.

– I dag var første gang jeg kunne gå ut og virkelig ut og kose meg. Med gult startnummer, og familie og det norske publikum på hjemmebane. Det var en drøm, sier Røiseland til NRK.

Etter et OL i Beijing med tre gull og to bronse fortalte Røiseland om en usikkerhet rundt videre satsing, og etter sesongavslutningen forteller hun at hun ikke orker å tenke på at søndagens fellesstart kan ha vært hennes siste renn.

– Jeg har opplevd sykt mye i karrieren. Derfor vil jeg være litt hjemme og tenke først. Være litt med de man er glad i, og se om det er noen nye mål som frister, sier hun.

Røiseland fikk en strålende start med fullt hus på første skyting, og ut på den andre runden satte Froland-utøveren høy fart. Da fikk hun også noen meter, men de ble hentet inn og det var en stor gruppe som kom samlet inn til andre skyting.

Der ble det én bom for Røiseland, men med nok et fullt hus på tredje skyting var hun med i seierskampen inn til fjerde og siste skyting.

Inn dit kom østerrikske Lisa Theresa Hauser med en god ledelse, men da hun bommet en gang åpnet det seg opp for forfølgerne. Det tok Braisaz-Bouchet best vare på, og føk ut i tet.

For Røiseland ble det bom, men Ingrid Landmark Tandrevold var også med i seierskampen. Med fire treff på de fire første skuddene, lå det en mulig seier i potten før det siste skuddet. Der kom det en bom, og Tandrevold endte på sjetteplass og med det den siste plassen på premie- og blomsterseremonien.

– Fornøyd med blomster på hjemmebane, sier Tandrevold til NRK som irriterte seg veldig over bommen på det siste skuddet.

Røiseland gikk ut fra fjerde skyting på fjerdeplass, men gikk seg opp til tredje på den siste runden. Braisaz-Bouchet kunne derimot ingen gjøre noe med, og 25-åringen gikk inn til sin fjerde seier i karrieren.

– Jeg elsker Norge og stemningen her. Jeg er veldig fornøyd å avslutte med seier her i Holmenkollen, sier Braisaz-Bouchet til NRK, og gledet seg til å møte Kong Harald V.

VANT: Justine Braisaz-Bouchet gikk til topps i sesongavslutningen i Holmenkollen.

Selv om verdenscupen sammenlagt allerede var avgjort før det siste rennet, var det fortsatt en kule som skulle bli delt ut – fellesstartcupen.

Den ledet italienske Dorothea Wierer med tre poeng ned til svenske Elvira Öberg før løpet, men med tolvteplass søndag røk seieren for Wierer. I stedet var det Braisaz-Bouchet som kom fra dypet og vant fellesstartcupen.

For med sin seier tok den franske kvinnen 60 poeng, og da måtte Öberg endt topp fire for å holdt henne bak seg. Det så hun også ut til å bli, men på oppløpet ble hun spurtet ned av lagvenninne Linn Persson og endte som nummer fem.

Dermed røk fellesstartcupen for Öberg og omtrent 100 000 kroner.