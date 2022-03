Polman-farvel etter betent konflikt – nektet å gå på banen

Norskeklubben Esbjerg sparker sin nederlandske håndballstjerne Estavana Polman. En langvarig krangel endte med oppsigelse.

Estavana Polman (nr. 79) i en VM-kamp i 2019.

NTB

Nå nettopp

Hun får ikke fortsette og ble fra og med tirsdag nektet å trene eller spille kamper. Hennes kontrakt løper til sommeren 2023. Esbjerg må trolig kjøpe Polman ut av avtalen.

Den nederlandske jenta har vært en stor stjerne i Esbjerg i mange år etter at hun kom i 2013, men to kneskader har gjort veien tilbake vrien for henne.

Tidligere i vinter nektet hun å gå inn på banen under en kamp. Da startet tvisten som nå har gjort at Esbjerg velger å kvitte seg med henne.

Marit Malm Frafjord, Kristine Breistøl, Marit Røsberg Jacobsen, Sanna Solberg-Isaksen, Vilde Mortensen Ingstad og Henny Ella Reistad er norske innslag i Esbjerg-troppen.

– Etter ni år på laget er dette selvfølgelig en trist dag for meg, skriver Polman på Instagram.

– Det er bra at strek er satt for denne saken. Den tok altfor mye plass for lenge, sier Esbjerg-trener Jesper Jensen til avisen JydskeVestkysten.

Polman er samboer med den tidligere fotballstjernen Rafael van der Vaart. Sistnevnte jobber som trener i Esbjerg i den danske superligaen.