Slo Nærbø: Drammen på vei mot ny E-cup-finale

DRAMMEN (VG) (Drammen HK-Nærbø 30–27) Et nytt håndballeventyr er på gang i Drammen. Men Nærbø kan fortsatt ødelegge finaledrømmen.

SCORET SEKS: Hermann Vildalen bidro godt i til Drammen-seieren. I bakgrunner Nærbøs Torger Edland.

23. apr. 2022 21:29 Sist oppdatert 10 minutter siden

– Du merker at dette er spesielt og stort for klubben. Nå er vi bare 60 minutter unna, sier Drammen-skytter Hermann Vildalen til VG.

Det formsterke mannskapet til Kristian Kjelling slo Elverum i seireavslutning, men måtte jobbe for å dra i land en knapp seier lørdag kveld. 1204 tilskuere kunne juble for seier, men finaleplassen er på ingen måte sikret.

– Vi skal møte dem i en «bunkers» med 16–1700 tilskuere på plass før oppvarmingen. Vi vet det blir tøft, sier Vildalen.

Drammen vant City-cupen i en stappfull Drammenshall i 1996 og holdt på å følge opp med en ny seier da det ble tap i finalen av Challenge Cup i 2007. Det ble de siste internasjonale kampene til klubblegendene Glenn Solberg og Frode Hagen.

MARKERTE SEG: Theodor Svensgard scoret fem mot DHK.

Om de håndterer omkampen i Rogaland 1. mai kan DHK feire 30-årsjubileum med sin tredje finale i Europa. Nærbø har slått de fleste i norsk håndball, men har aldri vunnet mot Drammen.

– Kampen lever i hvert fall, sier Nærbø-trener Rune Haugseng.

– Vi har unggutter som ikke har vært i disse situasjonene før. Jeg synes de opptrer virkelig voksent, sier han.

– Jeg tenker ikke så mye på at vi vinner med tre mål. Jeg er misfornøyd med at vi ikke får til en del ting vi har forberedt, sier Drammen-trener Kristian Kjelling.

Semifinalen i den tredjerangerte europacupen er historisk. For første gang møtes to norske lag i avslutningen av en E-cup. Nærbø har skapt et håndballeventyr på Jæren de siste årene og fikk det enkelt i kvartfinalen da hviterussiske Minsk ble utelukket av det europeiske håndballforbundet. Drammen måtte jobbe langt hardere for å sette Suhr Aarau utenfor.

SEIER: Kristian Kjelling og Drammen vant den første semifinalen mot Nærbø.

Kampen var jevn og det sto 17–16 til hjemmelaget ved pause.

Men etter hvilen løftet DHK forsvarsspillet, EM-målvakt Sander Heieren begynte å redde baller og plutselig ledet Drammen 21–16.

Anført av venstrehendte Viktor Petersen Norberg (9 mål) og Hermann Vildalen (6 mål) var Drammen i førersetet. Men Vegard Bakken Øien reddet baller. Tord Haugseng & co. hang med. Rassin Haugseng scoret seks og bror Tord fem. John Thue og Theodor Svensgard scoret også fem i Drammenshallen.

Men kunne ikke hindre DHK-seier.

Gøran Sørheim sto for høydepunktet da han fire minutter før slutt satte inn Drammens 28. mål på en backhand. Drammen-veteranen satte også inn nummer 29 mens forsvarssjef Espen Gommerud Våg måtte se avslutningen fra tribunen – rødt kort etter tre to minutters utvisninger.