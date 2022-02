Iversen-bråket er ikke over: - Vanskelig å svare på det spørsmålet

Emil Iversen står for alt han har sagt til media den siste tiden, men synes det er vanskelig å bekrefte om han har kommet til enighet med landslagsledelsen.

Herrestafetten i OL ble ikke den helt store opplevelsen for Emil Iversen. Etter løpet snakket han med de norske journalistene i Zhangjiakou.

7 minutter siden

ZHANGJIAKOU/TRONDHEIM: Torsdag ble det klart at Emil Iversen var vraket til nok en OL-øvelse: 15-kilometeren i klassisk stil. Eirik Myhr Nossum forklarte, som han har gjort på de to første øvelsene, at Iversen ikke ble funnet god nok.

Senere på dagen brøt Iversen tausheten i et intervju med NRK. Der forklarte meråkerbyggen at han følte seg dolket i ryggen, ettersom han var lovet en plass på 15-kilometeren.