Post-apokalyptisk eller et symbol på bærekraft? OL-arena skaper splid

Mellom pipene til en nedlagt stålfabrikk ligger hoppbakken for freestyle og snowboard-utøverne i OL. Absurd, mener noen.

OL-arenaen skal representere bærekraft og gjenbruk, men omtales som dystopisk.

9. feb. 2022 16:15 Sist oppdatert nå nettopp

Anlegget utløser gode assosiasjoner hos mange nordmenn. Friskistjernen Birk Ruud tok nemlig gull i nattens big air-konkurranse, der han svevde høyt over bakken med fabrikkpipene som kulisser i bakgrunnen.

Uten et snøfnugg å se ellers har bildene fra konkurransen gått sin seiersgang på sosiale medier. Scenen omtales som postapokalyptisk og dystopisk.

Øvelsene i «The Big Air Shougang Park» er de eneste grenene som foregår på snø i nærheten av Beijing. Industritomten er blitt omgjort til kontorbygg, kafeer og idrettsanlegg. Hovedkvarteret til Beijing 2022-lekene ligger også her.

Spesielt et oversiktsbilde fra TV-sendingen er mye delt:

... som kan minne om:

Absurd og postapokalyptisk, mener enkelte:

Kineserne selv sier anlegget representerer gjenbruk og bærekraft. Bakken er 64 meter høy og 164 meter lang og skal fortsatt være i bruk etter lekene, verdens første permanente Big Air-bakke.

Birk Ruud tok OL-gull i øvelsen. Det siste forsøket gjorde han med et norsk flagg i hånden, ettersom det allerede var klart at han kom til å vinne.

Big Air-grenen er ny i olympisk sammenheng og startet for snøbrettkjørerne i Pyeonchang for fire år siden, mens skikjørerne fikk sin debut i år.

Blant kvinnene ble Johanne Killi beste nordmann med en syvendeplass på tirsdagens finale. Sandra Eie ble nummer tolv etter to fall i finalen.

Johanne Killi i svevet.

Amerikansk-kinesiske Ailing Eileen Gu vant gullet i kvinneklassen. Hun er født og oppvokst i USA med en kinesisk mor. Til tross for at 18-åringen lærte seg å stå på ski i California, valgte hun å konkurrere for Kina.

Gu i svevet over fabrikkpipene. Foto: PHIL NOBLE, Reuters/AP 18-åringe Gu lærte seg å stå på ski i California, men valgte å konkurrere for Kina. Foto: Jae C. Hong, AP/NTB

Gu har tidligere uttalt at hun ønsker å fremstå som et forbilde for unge kinesiske jenter, ifølge TV 2.

Amerikanske Fox News’ hovedoppslag tirsdag kveld handler om hvorvidt Gu er en kinesisk eller amerikansk statsborger. Selv sier hun at hun føler seg like mye amerikansk som kinesisk. På spørsmålet om statsborgerskap, svarer hun:

– Jeg er 18 år. Jeg er et barn.