OL-klare Anita er eneste deltager i NM – på Mallorca

Mallorca-bosatte Anita Yvonne Stenberg (28) er sikret både første- og sisteplassen i årets NM i banesykling.

MEDALJEVINNER: Da Anita Yvonne Stenberg tok VM-bronse i fjor, var det 25 år siden den forrige norske VM-medaljen i banesykling. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

26. feb. 2021 21:04 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det skjer etter at NM i banesykling på Sola ble avlyst tidligere år. Da risikerte Stenberg å gå glipp av VM senere i år.

Men nå har saken fått en kreativ løsning.

I tolvte time arrangeres nå årets norgesmesterskap på Mallorca. Der bor Anita Yvonne Stenberg, som også blir den eneste deltageren.

– Treningsvennene mine her nede ønsker meg lykke til. De håper at jeg holder meg på sykkelen og vinner, ler Stenberg overfor VG.

Bakgrunnen for den spesielle situasjonen er som følger:

Årets bane-NM ble avlyst da den nye velodromen på Sola ikke var ferdigstilt til opprinnelig tid. I et spesielt år, preget av coronapandemien, er Stenberg avhengig av UCI-poengene fra et NM for å være sikret plass i VM og Nations Cup senere i år.

OL-HÅP: Anita Yvonne Stenberg mener OL-medalje er innenfor rekkevidde i Tokyo-OL i sommer. Foto: Arkivbilde/Norges Cykleforbund

Samtidig er fristen for å arrangere NM 1. mars. Derfor fikk man hastverk:

– I og med at NM går på spansk jord, så må det spanske forbundet godkjenne det. De krevde på sin side at det var OK for UCI. Samtidig var vi avhengig av å ha en norsk arrangør. Den rollen har Sandefjord sykkelklubb formelt tatt på seg, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Anita Yvonne Stenberg har invitert en irsk treningsvenn, samt noen lokale ryttere fra Mallorca, til å sykle sammen med henne:

– På den måten slipper jeg sykle 200 runder alene, og ha en dommer som kun ser på meg hele tiden. Men det er bare jeg som får en plassering, sier hun.

På grunn av coronasituasjonen har hun ikke syklet en skikkelig konkurranse på snart et år.

– Derfor blir det viktig å simulere en konkurranse og få en skikkelig hardøkt, sier 28-åringen.

Hun vil si seg fornøyd med en topp 5-plassering i sommerens OL i Tokyo, men mener en medalje er innenfor rekkevidde på en god dag.

For mange av konkurrentene hennes har slitt med nedstengning og låste velodromdører, så har Anita Yvonne Stenberg aldri hatt en så god treningsvinter som i år.

Etter åtte år i Danmark flyttet hun nemlig til Mallorca i august. Tilfeldighetene ville ha det til at banen i Danmark stengte på samme tidspunkt. Men banen på Mallorca har holdt åpent i hele perioden.

– De aller største nasjonene har nok opplevd en nedgang i treningskvaliteten, men jeg har opplevd det stikk motsatte. Derfor tror jeg utgangspunktet er mer likt og rettferdig nå, sier hun til VG.

– Sykkelsporten har vært omtalt som veldig mannsdominert. Hvordan er det å leve som kvinnelig banesyklist?

– Det er ikke særlig lett. I banesykling har man ikke et lag der man er ansatt, slik som i landeveissyklingen. Det gjør at man er helt avhengig av støtte fra landslaget og personlige sponsorer. Mange kombinerer bane med landevei bare fordi det er den eneste måten de kan leve av det på. Uten Energi Salg Norge og Sparebank Øst hadde jeg ikke kunne bo her på Mallorca, sier Stenberg.

NM i banesykling – med én deltager – finner sted på Mallorca kommende søndag.