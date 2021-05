IOC-president Thomas Bach forsikrer at det skal bli arrangert forsvarlige og sikre olympiske leker fra 23. juli. Senest denne uken sa IOC-medlem Dick Pound at leker blir det uansett.

Flere meningsmålinger har vist stor motstand i befolkningen. For et par uker siden ble en måling offentliggjort som viste at 40 prosent var for avlysning, mens 40 prosent mente at lekene bør utsettes.