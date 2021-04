Flyttet hjemmefra som 15-åring for å følge alpindrømmen

Eirik Hystad Solberg er noe så sjeldent som en alpinist fra Stavanger.

Eirik Hystad Solberg i aksjon under NM i helgen. Foto: Oppdal Alpin/Skiforbundet

– Jeg ønsker selvfølgelig å bli verdensmester og delta i OL. Det sa den gang 15 år gamle Eirik Hystad Solberg til Aftenbladet i februar 2018. Fortsatt er det et stykke opp til verdenstoppen, men Solberg, som nå er 18, har hatt en god utvikling etter at han flyttet til Oppdal for å gå på skigymnas. I helgen ble han nummer sju i NM senior i storslalåm, som ble arrangert hjemme i trønderbygda.

– Jeg visste at jeg hadde en mulighet til å gjøre det bra. Jeg ble nummer fire i et renn på Hafjell tidligere i vinter og visste at nivået var inne. Det handler om å få det til å klaffe i to omganger, sier 18-åringen etter sin til nå beste sportslige prestasjon.