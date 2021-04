Pia Tomine Gundersen (20) klar for Sola

Høyrekanten skal spille i gult og svart neste sesong.

Pia Tomine Gundersen har spilt for Larvik i flere perioder. Nå flytter hun vestover. Foto: Svein André Svendsen

23. apr. 2021 10:55 Sist oppdatert nå nettopp

20 år gamle Pia Tomine Gundersen er den ferskeste signeringen for Sola HK. Høyrekanten er allerede kjent med klubben etter prøvespill i vår, og nå har hun valgt å melde overgang fra Larvik.

– Jeg synes det er veldig kjekt at Sola tok kontakt med meg. De siste årene, også når jeg var i Danmark har jeg fulgt mye med på den norske eliteserien, og hørt masse positivt om Sola, trenerne og laget. Nå gleder jeg meg skikkelig til neste sesong og til å bli en del av laget, i tillegg til ikke minst ser jeg veldig frem til å få spille kamper igjen, sier hun til Sola HKs hjemmeside.

20-åringen har spilt for Grane Arendal i to sesonger før hun meldte overgang til Larvik. Etter et opphold i danske Holstebro vendte hun tilbake til Norge i desember.