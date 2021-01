Kilde uenig med Kristoffersens løypekritikk: – En del av sporten

Henrik Kristoffersen raste mot løypene etter nok en stygg skade i Adelboden, men får ikke støtte fra landsmannen Aleksander Aamodt Kilde i at det er for ekstremt.

BESTE NORSKE: Aleksander Aamodt Kilde har vært best av de norske herrene i Adelboden i de to storslalåmrennene. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Man kan kalle denne disiplinen for noe nytt. Det er ikke storslalåm lenger. Storslalåm er blitt super-G og super-G er blitt utfor. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si jeg, sa Kristoffersen til TV 2 etter den første omgangen i lørdagens renn.

I den første omgangen skadet Tommy Ford seg stygt, etter et fall som lignet mye på Lucas Braathens fall i fredagens renn. For Braathen endte det med en kneskade som gjør at han er ute i seks til ni måneder.

Aleksander Aamodt Kilde ble best av nordmennene i både fredagens og lørdagens renn, med henholdsvis fjerde- og femteplass.

– Jeg mener at det er en del av sporten og det varierer veldig fra sted til sted, sier Kilde til VG.

– Det kommer veldig an på hvem som stikker løypa. Det er en veldig rask snø i dag og fine forhold. Det kjøres i raske buer. Det kunne vært stukket mer sving. Det kan ta farten litt ned, men storslalåm er en gren hvor det er mye krefter i sving, uansett om det går rett ned eller svinger mye, sier Kilde videre.

MÅLHENGET: Aleksander Aamodt Kilde på vei over kanten i målhenget i Adelboden. Foto: Gabriele Facciotti / AP

Kilde er også blant verdens beste fartsløpere og har vunnet to fartsrenn denne sesongen.

– Jeg er vant til farten og for min del takler jeg slike ting greit, men jeg synes det er gøy å svinge også. For å være helt ærlig, varierer så mye fra sted til sted. Det er vanskelig å se en trend, sier Kilde.

Kilde er enig med Kristoffersen i at mer sving kan gjøre at det fremstår tryggere.

– Samtidig er det en sport hvor du skal takle alt. Det er vanskelig å si om skadene har kommet som har kommet er på grunn av løypeoppsettet, sier han.

– Alle vet at det er en sport med små marginer. Man tar risiko og Adelboden er kjent for å ha et vanskelig målheng. Når man har høy fart og der er mye krefter i sving, så kan slike ting skje. Det er veldig synd. Det er en svakhet med sporten vår at det er en del knær som er utsatt, sier Kilde.

Etter den andre omgangen, hvor Kristoffersen nærmest kjørte med håndbrekket på og falt ned fra 12. til 27. plass, var han klar på at han rett og slett ikke turte å kjøre for fullt.

– Det går ekstremt fort, rett og slett. Det er stukket ekstremt rett ned, og det ser du på dem som ligger topp fire etter første omgang. Alle kjører super-G og er gode i super-G, sa Kristoffersen til TV 2.

SLITER: Henrik Kristoffersen er helt nede på tolvteplass i storslalåmcupen etter seks renn. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Kristoffersen er i ferd med å gjennomføre sin dårligste storslalåm-sesong siden debutsesongen sin i 2012/13 og står i fare for å falle ut av den øverste seedingsgruppen – topp syv – for første gang høsten 2015. Aamodt Kilde er på sin side den som nå ligger på plassen bak Kristoffersen i seedingsystemet og kan ta over Kristoffersens plass med et nytt toppresultat i neste storslalåmrenn.

PS! Søndag kjøres det slalåm i Adelboden, med Kristoffersen som en av favorittene.