Siste: Norges VM-motstander trekker seg

– Det er flaut, sier landslagstrener Robert Hedin. USA trakk seg tirsdag kveld fra VM i håndball.

Robert Hedin beklager at USA må trekke laget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

12. jan. 2021 22:48 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har snakket med landslagstrener Hedin i Danmark. Der måtte laget ta den tunge avgjørelsen om å trekke seg fra håndball-VM i Egypt. To i støtteapparatet hadde allerede reist til Kairo for å være med på teknisk møte.

– Vi fikk nye svar senere tirsdag. Da viste det seg at fire av dem som var negative i går, var positive i dag. Mens tre av dem som var positive i går var negative i dag. Vi kunne erstattet noen i troppen med spillere fra USA, men da hadde det bare vært utøvere som trener én gang i uken, sier svensken.

USA skulle ha møtt Østerrike torsdag, og Norge på lørdag. Hedin satt igjen med syv spillere. Da var det like greit å melde avbud. Siste lag i innledningsgruppen er Frankrike. Den nasjonen skal Norge møte torsdag.

Sveits skal etter planen gå inn og ta USAs plass, men det virker merkelig at en ny nasjon skal få til det på rekordtid. Og i alle fall med tanke på smitteregimet.

Bare trist og tungt

USA er ingen stor håndballnasjon, men satser mot et OL på hjemmebane i 2028. Det skal gå i Los Angeles.

– Vi hadde et helt OK lag til VM og kunne gjort en bra figur, mener Hedin.

I reglementet til Det internasjonale håndballforbundet står det at et lag som trekker seg fra et mesterskap samme dag, skal ha en klekkelig bot og bli utestengt i seks år.

– Det gjelder ikke når det gjelder covid-19, sier Hedin, som selv testet positivt.

Tsjekkia har også trukket seg fra VM på grunn av flere spillere med korona. I Brasils tropp har også utøvere testet positivt. Flere spillere, blant annet fra Tyskland, har valgt å bli hjemme på grunn av pandemien

Spørsmålet er nå om Egypt makter å avvikle et anstendig VM, der 32 land skal være med. Egypt spiller selv åpningskampen i VM på onsdag.

Blir sendt hjem

Nå sendes de amerikanske spillerne som er «negative» hjem til USA, eller til den nasjonen der de spiller håndball. Flere holder til i Europa. En keeper bor i Elverum.

Spillerne som testet positivt, må være i karantene i Danmark.

Tidligere tirsdag skrev Aftenposten om USA, der 18 spillere og trener Hedin var rammet av korona. Laget har vært på treningsleir i Danmark.

– Dette er utrolig tungt, sa Hedin på telefon. Det var før han visste at det ikke skulle bli noe VM på amerikanerne i det hele tatt. USA var innstilt på å sende de gjenværende 12 spillerne.

Hedin var blant dem i troppen som har testet positivt på korona. Av dem er 18 spillere.