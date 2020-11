Slik mener Sola-treneren at NHF kan løse cupfinale-floken

– Jeg vet ikke om jeg hadde våget å drømme at det skulle gå så bra som det har gjort, sier Sola-trener Steffen Stegavik.

– Det har gått over all forventning. Vi har bare tapt to kamper så langt, borte mot Storhamar og hjemme mot Vipers. Alle de andre kampene har vi vunnet. Det har ikke vært flaks, vi har vært stabile gjennom hele første del av sesongen, oppsummerer han.