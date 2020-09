Treneren godt fornøyd med trekninga – men det er én ting han gjerne skulle sett annerledes

Molde HK Elite skal spille borte mot Oppsal i cupens fjerde runde. Det ble klart torsdag ettermiddag.

41 minutter siden

MOLDE: Tor Odvar Moen var vært med og vunnet så mange NM-titler at han selv ikke har helt oversikt. I høst skal han for første gang forsøke å styre Molde så langt som mulig i turneringa han setter høyt. Første hindring på veien blir en tur til Oslo i midten av oktober. Treneren sier seg godt fornøyd med det, men det er én faktor han gjerne skulle vært foruten.

– Vi må si at dette er en godkjent trekning. Vi bør ha en god mulighet til å ta oss til kvartfinale. Det kunne blitt sterkere lag, men vi kunne også fått lag fra 1. divisjon. Men jeg tror Oppsal skal kunne være et lag vi skal kunne hamle opp med, sier Moen til Rbnett like etter at trekninga var gjennomført.