Fikk pustevansker etter korona: Nesten hele laget sjukmeldt

Dramatikken rundt Moldes håndballdamer fortsetter: Denne uka måtte treningene stoppes fordi mange av spillerne som hadde korona på nyåret fikk fysiske reaksjoner.

Molde HK Elites damelag i eliteserien er fortsatt sterkt preget av koronautbruddet på nyåret. All felles trening er avlyst inntil videre. Foto: Kjell Langmyren

22. jan. 2021 14:26 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter styreleder Per Gjerde til Rbnett.

– Vi hadde kommet i gang med treningene, men etter noen dager kom det tilbakemeldinger fra en del spillere som hadde problemer med pusten. Til tross for at vi ikke trente for fullt, klarte de ikke å fullføre øvelsene. De fikk problemer med lungekapasiteten og vi måtte avbryte treninga, sier Gjerde.