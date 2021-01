Etter svensk sølv: – Ser igjen Glenn i det svenske laget

Sverige tapte VM-finalen mot Danmark. For landslagstrener Glenn Solberg er det bare en begynnelse.

Sverige under Glenn Solbergs ledelse nådde langt, men i finalen måtte de strekke våpen de siste 10 minuttene mot Danmark. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

31. jan. 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Danmark-Sverige 26–24

De regjerende verdensmestrene ble for sterke for Sverige, som ble en joker ut over i mesterskapet i Egypt.

De nordiske naboene hadde aldri tidligere møtt hverandre i en mesterskapsfinale. I kjent stil åpnet den svenske kantspilleren og storscoreren Hampus Wanne ballet. Ut over i første omgang ble det tett.

Lagene hadde målvakter av verdensklasse, danske Niklas Landin og svenske Andreas Palicka. Ved pause sto det 13–13. Da hadde danskene tidligere i omgangen mistet sin sterke kantspiller Lasse Svan, på grunn av strekk.

Først mot slutten av 2. omgang klarte danskene å riste av seg sin irriterende lillebror. Fem minutter igjen viste sifrene 25–23 til Danmark.

– Vi har ingen tid å miste. Vi må trykke, trykke, trykke, sa playmaker Jim Gottfridsson i timeouten.

Sverige fikk en straffe, men Landin i det danske målet var igjen overmenneske. Da Mikkel Hansen scoret i neste angrep, kunne TV3s kommentator Daniel Høglund rope: «Danmark er verdensmester.»

Det var snaue to minutter igjen av kampen.

Fakta VM-vinnerne 2021 Danmark 2019: Danmark 2017: Frankrike 2015: Frankrike 2013: Spania 2011: Frankrike (©NTB) Vis mer

Mektig imponert

– Dette er et eventyr, mener Frode Hagen.

Han er mangeårig lagkamerat med Sveriges landslagstrener Glenn Solberg (48). De fulgte hverandre tett nesten gjennom hele håndballkarriere. Først fem år i Drammen, deretter ni år utenlands som proffer i tysk og spansk håndball.

De avsluttet karrieren i Drammen, og sa takk for seg på landslaget samtidig etter 14 år der. I landskamp mot Sverige 26. januar 2008, sa de farvel til mer for Norge.

Frode Hagen (t.v.) og Glenn Solberg foran EM på hjemmebane i 2008. Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Nå har Solberg tatt et nytt steg i karrieren, som i første forsøk endte med en VM-finale og sølv. Hagen synes det er nok å være håndballtrener for sine tre barn i Konnerud.

– Det som er så fantastisk, er et jeg ser igjen Glenn i det svenske laget, i måten Sverige spiller på. Det var akkurat slik han sto frem som spiller selv.

Hagen forklarer hva han mener:

Alltid høye krav til seg selv og de rundt seg.

Glenn var en toveisspiller. like god fremover som bakover.

Spillestilen bygget på et godt forsvar, som igjen ga rom for kontringer.

Lukas Sandell i scoringsposisjon. Danske Mikkel Hansen (t.v.) og Magnus Landin Jacobsen får ikke gjort noe. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Bruker sin playmaker

Hagen har fulgt Sveriges kamper på TV. Han ser at playmakeren Jim Gottfridsson har inntatt noe av den samme rollen som den norske landslagstreneren hadde i tiden i tyske Nordhorn, spanske Barcelona og for Norge.

– Jim er høyrehånden hans ute på banen.

Det Hagen roser den tidligere kameraten spesielt for, er dette:

– Det som er det aller beste er hvordan Glenn klarte å klargjøre mange unge spillere til VM. Han har truffet veldig på valg av spillere. Halvparten var jo debutanter. Du skal føle deg ganske trygg som trener, kombinert med et stort mot, for å satse slik.

Hagen mener det må være alle lederes drøm, enten det er dine ansatte eller et håndballag, å klare å få ut det beste av dem du leder.

– Han har brukt masse tid på å følge opp. Det er det han har fått igjen for i VM, selv om laget ikke har hatt 20 treninger, men to. Det er mulig å gjøre mye i kulissene.

Spennende underveis i finalen. Glenn Solberg er konsentrert. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Frode Hagen mener at Sverige har fremstått på en solid måte i dette mesterskapet. Det smitter å ha spillere som synes det er vilt gøy å prestere og de scorer fra alle posisjoner.

-I én av kampene byttet Glenn hele backrekken. Han bruker store deler av troppen.

Hagen er heller ikke overrasket over at Solberg har vært mer anonym på timeout, og ofte overlatt til Gottfridsson eller assistenttreneren å ta ordet. Han mener det ligger litt i svensk håndballkultur, for slik var den legendariske treneren Bengt Johansson også.

– Det er forskjellig filosofi på dette. Noen trenere skal detaljstyre, andre vil at spillerne skal ta ansvar.

Sammen for Norge. Glenn Solberg (t.v.) og Frode Hagen mot Vadzim Lisitsa (8) under EM-kvalifiseringen mot for menn, gruppe 2, mellom Norge og Hviterussland i Stavanger i 2003. Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX

Ble et naturlig valg

Gunnar Pettersen var landslagstrener da Glenn Solberg var på topp og ble kaptein på landslaget.

– Han var en av de beste i sin posisjon, spilte klokt og var en playmaker som også var god i forsvar. Det er ikke så vanlig. Dessuten ble han lyttet til. For meg var det naturlig å bruke ham.

Både Hagen og Solberg fulgte VM-finalen. De er stolt av at Norge har fått frem en ny trener til dette nivået.

PS. Spanjolene sikret seg bronsen (31–25) mot Frankrike.