Henrik Christiansen med helt ny OL-plan: – Viktig å ta grep

Etter nedturen i EM bestemte Henrik Christiansen (24) seg for å ta et OL-grep: Han dro til Sierra Nevada, 2.320 meter over havet. Det var der avdøde Alexander Dale Oen la grunnlaget for mange av sine bravader.

NORSK OL-HÅP: Henrik Christiansen fotografert under EM i mai. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

For første gang på fire år fikk ikke Henrik Christiansen medalje i et mesterskap. Det ble 4. plass (800 meter) og to ganger 7. plass (400 og 1500 meter) i EM. Samtidig har han fortsatt store ambisjoner for OL.

– Vi snakket om hva vi kunne gjøre på den korte tiden som er igjen til OL, og valget falt på å dra hit til Sierra Nevada, sier landslagssjef Petter Løvberg til VG.

– Vi var ganske fornøyd med 400 meteren i EM, men spesielt 1500 og også 800 meter var dårligere enn forventet. Og 800 og 1500 meter er de viktigste distansene i OL.

I høyden i Spania boltrer nå Christiansen seg – opptil fire ganger om dagen.

– Han er oppe i tre svømmeøkter om dagen pluss en marsj eller en løpetur. Samtidig må vi være forsiktige, så ikke belastningen blir for stor i høyden. Men Henrik har god erfaring med høydeopphold, sier Løvberg.

I SIERRA NEVADA: Henrik Christiansen er i høyden. Her er han fotografert på det spanske OL-senteret. Foto: Christer Kjølholdt

Han sier at det var Henrik Christiansen selv som tok avgjørelsen, men at han hadde støtte både fra sin personlige trener Ronnie Anstensen, fra Løvberg og fra Olympiatoppen på valget sitt.

– Jeg tror det er et veldig viktig grep. Det er helt avgjørende for at Henrik skal komme i en konkurransedyktig posisjon til OL, sier Petter Thoresen, som er ansvarlig for svømming i Olympiatoppen.

– EM gikk jo ikke så bra. Han skulle gjerne hatt bedre svar. Evalueringen vi gjorde var han trengte mer langbane, og at han burde komme inn i boblen.

– Forklar!

– Corona-trøttheten hadde nok slått inn uten at han var helt bevisst på det. Svømmerne er vant til å være på samling. Samlingene er en viktig del av oppladningen deres. Henrik trengte å komme vekk fra hverdagen og gjøre en stor og viktig jobb. Sånn er Sierra Nevada perfekt, og Henrik har også gode erfaringer med å trene i høyden.

Olympiatoppens svømmeansvarlige er positiv:

– Det var viktig å ta grep, og dette er det beste. Det er ingen krise, men Henrik er ikke nå i den posisjonen at han er favoritt. Samtidig vet vi at han har svært veldig fort på 800 meter tidligere.

Petter Løvberg sier at Christiansen trente «fantastisk bra» da pandemien kom, men at det i stor grad ble trening på land. Derfor foregår nå nesten all treningen i vann – og det er enorme treningsmengder han legger ned.

– Han har vært oppe i 100 kilometer på ei uke, forteller Løvberg.

Og vi understreker: 100 kilometer svømming!

– Alexander Dale Oen var på sitt meste oppe i 70 kilometer i uken, men det er helt andre krav til langdistansesvømmeren Henrik enn det var til 100 meter bryst-eksperten Alex.

Løvberg forteller at Christiansen har vært oppe i 12–13 kilometer på de lengste passene. 12.000–13.000 meter!

– På «hviledagen» her om dagen var han nede i fem-seks kilometer.

Henrik Christiansen får i alt 24 dager i Sierra Nevada før han drar til Roma for å delta i et stevne der. Det blir også NM før han setter kursen for OL.

– Jeg ser allerede nå at Henrik har hatt veldig godt av å komme opp her. Det er også tyske toppsvømmere her, så han får en god referanseramme der. Jeg ser en fantastisk flott stigning, sier Petter Løvberg om det norske OL-håpet.

– Jeg er veldig glad for at vi gikk for dette. Vi følte litt at Henrik ikke var der han bør være, og dette er den viktigste fasen inn mot OL. Derfor bestemte vi oss kjapt og fikk heldigvis plass her oppe på Spanias OL-senter.