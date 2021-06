Foss tok sitt andre NM-gull på fire dager: – Hadde ingen forventninger

KRISTIANSAND (VG) Alexander Kristoff (33) måtte bryte en regntung NM-fellesstart allerede på den første runden. Tobias Foss (24) kom seg helskinnet gjennom de seks rundene og kunne juble for en NM-dobbel.

SEIER: Tobias Foss kom alene til mål. Foto: Tor Erik Schrøder

20. juni 2021 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Tobias Foss syklet inn til et suverent gull på tempoen i NM på torsdag. Søndag havnet han i en gruppe på fire ryttere, sammen med Anders Skaarseth, Andreas Leknessund og Kristian Aasvold, inn mot mål. Foss støtet fra de andre og vant solo foran Skaarseth og Aasvold.

– Jeg var her egentlig for tempoen og ble ganske utladet etter det. Jeg hadde ingen forventninger, men da muligheten bød seg, så ble jeg plutselig sulten igjen. Da tok jeg den med begge hender, sier Foss til VG.

Uno-X Pro Cycling Team måtte dermed nøye seg med en sølvmedalje for tredje år på rad. Det norske profflaget hadde favorittstempelet i forkant av rittet.

– Vi må kalle en spade for spade. Vi gjør ikke det vi skal gjøre. Vi setter ikke oss i en situasjon hvor vi er trygg nok på at vi er i et vinnerscenario. Det må vi ta ansvar for selv, vi har ingen andre å skylde på, sier lagsjef Jens Haugland til VG.

– Man kan vinne gull fra den gruppen, men sannsynligheten er også betydelig for at vi ikke gjør det. Det så vi i dag med Tobias Foss der.

– Er det litt surt at det igjen blir nesten i NM?

– Det er mer enn surt. Det er ekstremt skuffende og en nedtur, sier Haugland.

UHELDIG: Alexander Kristoffs NM i Kristiansand er over. Foto: Simon Z. Nessler, VG

NM-fellesstarten ble også en nedtur for Alexander Kristoff. Allerede på den første av seks runder veltet han ut av rittet.

– Det var noen som klarte å miste en flaske. Den sklir jo selvfølgelig inn i mitt forhjul. Jeg smeller ankelen rett inn i betongen. Jeg tror ikke den er brukket, men jeg klarte ikke å tråkke, sier Kristoff til VG og andre medier i Kristiansand.

Dermed er en av de store favorittene ute av NM. Nå vet han ikke helt hvordan det går med ankelen.

– Jeg klarer å bevege den, så jeg tror det skal gå fint, men ... Jeg satt midt i feltet, sukker Kristoff.

FÅR BEHANDLING: Alexander Kristoff trengte medisinsk hjelp etter å ha falt. Foto: Simon Z. Nessler, VG

Kristoff merket heldigvis at smertene avtar etter at han brøt.

– Jeg tror det bare er veldig forslått og ikke brukket. Det kan være brist eller noe, men det kjennes bedre ut for hvert minutt som går nå, sier 33-åringen.

– Jeg hoppet på sykkelen for å kjøre videre, men da klarte jeg ikke å tråkke.

I et intervju med TV 2 sier han samtidig at det ser ut som at Tour de France går uten ham i sommer. Han har ikke fått den endelige beskjeden fra laget sitt enda.

– Jeg har egentlig ikke så mye håp for Tour de France. Det hjelper ikke hvis jeg har vondt i ankelen i tillegg. Jeg tror det skulle blitt greit på en uke, men det ser ut som det går uten meg i år.

– Hvordan er det?

– Det er litt vemodig, men jeg gleder meg til å ha en sommer med barna, også, sier firebarnsfaren.

Også lagkameraten Sven Erik Bystrøm måtte bryte rittet. Haugesunderen krasjet inn i en stolpe og ble fraktet til sykehus for en sjekk av skadene.

VANT: Vita Heine jublet for NM-seier i Kristiansand. Foto: Tor Erik Schrøder

Heine vant dameklassen

Vita Heine (36) tok tidligere søndag sitt fjerde NM-gull i damenes fellesstart. Hun satte inn støtet to kilometer før mål. Emilie Moberg og Ingvild Gåskjenn ble nummer to og tre.

– Det var kanskje mindre forventet i dag. Det er både lettere og vanskeligere når man sykler for Hitec. Hadde jeg vært der, måtte jeg kanskje hjulpet noen andre i spurten i dag, sier Heine til VG.

Hun sykler for spanske Massi Tactic.

– Jeg hadde litt panikk underveis, for det gikk ganske sakte og terrenget var ikke så tøft. Det var veldig samlet og spurterne var med. Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så bra, så jeg hadde egentlig gitt litt opp underveis. Jeg måtte prøve noe på et tidspunkt, forteller hun Heine.