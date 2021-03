Elias fra Oppdal er verdens beste og lever av sporten sin

Nå er 22-åringen i ferd med å vinne verdens sterkeste skuterserie for tredje år på rad.

Elias Ishoel er blitt den ledende snøskuterkjøreren i den amerikanske ligaen. - Jeg lever drømmen, sier oppdalingen. Foto: PRIVAT

- Jeg lever helt klart drømmen. Jeg får gjøre det jeg har lyst til, sier Elias Ishoel.

Trønderen er ganske ukjent hjemme i Norge. Men i USA er han blitt den største nåværende utøveren i sporten sin.

I 2015 besøkte Adresseavisen ham hjemme i Oppdal. Da var han hjemme på juleferie, etter et par måneder i USA.

Den da 16 år gamle guttens store drøm: Bli snøskuterkjører på heltid. Gjøre det til en jobb.

Nå – seks år senere – er det ingen tvil. Drømmen er oppnådd. Og vel så det.

Dønn suveren

To år på rad har Ishoel vunnet pro-klassen i Amsoil Championship Snocross, verdens største snøskuterserie.

Den der alle de beste er med i.

Vel har han vært best også før, men denne vinteren er han i en klasse for seg. Trønderen har vunnet ni av tolv løp foran denne helgens to runder i Eagle River.

Med fire av seksten løp igjen av årets sesong leder Ishoel suverent. Så suverent at det er svært vrient å ta ham igjen.

Avstanden mellom Ishoel og Kody Kamm, som ligger på andreplass, er på 82 poeng. Det er større enn avstanden fra Kamm og til 9. plassen. Maksimal poengfangst på en konkurransehelg er 110 poeng.

Blir en av de store

Elias fra Oppdal har tatt over hegemoniet etter superstjernen Tucker Hibbert, som la opp i 2018. Og er iferd med å ta sin tredje tittel på rappen.

- Det hadde vært sykt artig å få til. Tidligere har det vært to andre stjerner, Hibbert og Blair Morgan, som har vært litt foran alle andre. Det er de som har vunnet mest. Å komme opp mot dem, hadde vært kult, sier han.

Det blir litt luftig iblant når Ishoel kjører.

Hibbert vant den gjeveste serien i USA fire år på rad fra 2013 til 2016. I tillegg har han 14 medaljer fra X-Games, 10 av dem gull.

- Om du vinner tre år på rad, blir du en av de store?

- Ja, jeg blir jo på en måte det, sier Ishoel.

- Men jeg har vært dårlig på promotering. Det har blitt mye mer i vinter, men før har jeg alltid fokusert på kjøringen. Jeg har ikke vært på sosiale medier og sånne ting. Det er noe jeg ikke har jobbet med, sier han.

Alt legges til rette

Sju måneder i året bor 22-åringen i Minnesota. Teamet hans, Boss Racing, har leid to boliger. En til mekanikerne. En til Ishoel selv. Det er tross alt han som er stjernen.

Alt er lagt til rette for at han skal prestere best mulig.

- Det eneste jeg skal gjøre, er å trene, spise mat og komme meg til løpene. De prøver å gjøre så godt de kan, og legger alt til rette, sier han.

Og om det fortsatt skulle være usikkerhet:

- Ja, jeg lever av det nå. Jeg har gjort det i fem-seks år nå, sier Ishoel.

Foran helgens konkurranser, har Ishoel vunnet ni av tolv løp. Dermed er han favoritt til å vinne for tredje år på rad.

Løpene streames på nett, og kan ha rundt to millioner seere. Noen ganger vises løpene direkte på ESPN.

- Det er helt klart som en drøm, spesielt når man kommer fra en plass der man ikke har lov til å kjøre skuter, og omtrent er kriminell når du gjør det. Det er artig å leve drømmen, sier han.

Tok lappen i fjor

Hjemme i Oppdal har Ishoel en egen treningsbane. Der har han kunnet kjøre lovlig.

Men i intervjuet med Adresseavisen slipper han en liten overraskelse:

- Jeg tok snøskuterlappen i fjor.

Altså fem år etter at han hadde gjort idretten sin til et levebrød.

- Jeg fortalte det til teamet. De fikk sjokk og spøkte med at det ikke er rart jeg kjører fort, fordi jeg har måttet kjøre fra politiet, sier han og ler.

Sporten er røff for kroppen. Da Ishoel var på Olympiatoppen i Trondheim, ble de overrasket over hvor hardt det var, forteller han.

Ishoel er iferd med å vinne ligaen for tredje gang. Men det var først i fjor han faktisk tok skuterlappen i Norge.

Heatene er 10-15 minutter lange. Pulsen hans ligger mellom 160 og 190 gjennom heatene. I tillegg får kroppen «mye bank når du lander hardt», som han sier.

- Tidligere har de beste gitt seg når de er 30-34 år. Når jeg tenker frem, høres det lenge ut å holde på i ti år til. Men jeg er på mitt sjuende år, og frem til nå har det føltes som det har gått to år. Det er kjempegøy, sier han.