Nærbø har oppfylt Europa-drømmen tre år før planen

Målet var å spille i Europa innen 2024. Så lenge behøver ikke Nærbø-spillerne å vente.

Andreas Horst Haugseng har fått drømmen om spill i europa oppfyllt. Foto: Svein Hagen

24. mars 2021 09:09 Sist oppdatert nå nettopp

–Dette var et mål som vi satte oss for noen år siden, at vi skulle spille i Europa innen 2024. Det er veldig kjekt at vi har klart det allerede, og viser at målrettet arbeid gir resultater. Helt fantastisk, sier Nærbø-trener Rune Haugseng og legger til:

– Nå må vi finne noen nye mål å jobbe mot.