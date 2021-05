Viking trengte hjelp i kampen for eliteserietilværelsen. Da tok rivalen kontakt

Viking HK skal ut i viktige kamper for å beholde plassen i eliteserien, men har ikke spilt siden før jul. Da er hjelpen fra Rune Haugseng og Nærbø kjærkommen.

Rasmus Bertelsen og Sebastian Mossestad trener før møtene med Nøtterøy. Foto: Jarle Aasland

Viking skal spille kvalik for å beholde plassen i eliteserien. De møter Nøtterøy i en best av tre-serie, og klubben forbereder seg til kamper 19., 23., og eventuelt 26. mai. Hvis alt går etter planen, og regjeringen åpner for kamper, spilles første oppgjør i Stavanger idrettshall onsdag 19. mai. Trener Scott Harrington og de mørkeblå har holdt treningene i gang i påvente av sesongavslutningen, men spilte forrige seriekamp så langt tilbake som i desember. For å komme i kampform, har en rival stilt seg til rådighet.