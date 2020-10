Fjernet ordet «galla» fra norsk versjon av VM-kontrakten

FIS-kravet om «Gala Dinner» under ski-VM i 2025, ble oversatt til krav om middag for trondheimspolitikerne.

Nå nettopp

I den engelske originalavtalen som regulerer forholdet mellom Det internasjonale skiforbundet, FIS, og Norges Skiforbund og Trondheim kommune under ski-VM i 2025, krever FIS at den lokale arrangøren skal organisere en gallamiddag.

– Det er ingen tvil om at Trondheim kommune har akseptert å arrangere en gallamiddag. Jeg registrerer at ordet «gala» er fjernet i oversettelsen som formannskapet fikk. Motivet må være å dempe ned at skattepengene går til galla, mener Christian Wiig.