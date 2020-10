Kristoffer Brun tok EM-gull i roing

Kristoffer Brun slo til på egen hånd og tok gullet i en jevn A-finale i lettvekt singlesculler i EM i polske Poznan.

Kristoffer Brun tok EM-gull i lettvekt singlesculler i Polen. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

11. okt. 2020 10:51 Sist oppdatert 6 minutter siden

Bergenseren åpnet rolig og avanserte sterkt utover i finalen. Brun lå på 2. plass da det gjensto 500 meter og sikret seieren da irske Fintan McCarthy kollapset på tampen.

32-åringen Brun ror normalt lettvekt dobbeltsculler sammen med Are Strandli, men i EM deltar han i singlesculleren. Det ga suksess umiddelbart.

– Det har vært tøft for alle denne sesongen, så det er veldig morsomt å komme hit og konkurrere. Men enda morsommere å vinne, sa Brun i intervju med arrangøren.

Fakta Kristoffer Brun Alder: 32 (født 7. april 1988)

Klubb: Bergen

Høyde/vekt: 175 cm/70 kg

OL-medaljer: 1 bronse i lettvekt dobbeltsculler med Are Strandli

VM-medaljer: 1 gull og 3 bronse i lettvekt dobbeltsculler med Are Strandli

EM-medaljer: 1 gull i lettvekt singlesculler, 1 sølv og 3 bronse i lettvekt dobbeltsculler med Are Strandli

Aktuell: Ble søndag europamester i lettvekt singlesculler i polske Poznan. Vis mer

Tre båter med

Italieneren Niels Torre ble slått med 36 hundredels sekund av Brun og tok sølvet, mens McCarthy måtte ta til takke med bronsemedaljen etter å ha ledet nesten hele løpet.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke vant, men det var fortsatt et bra løp. Jeg har jobbet skikkelig hardt med starten min, og den er bedre nå, sa McCarthy.

Fjorårets EM endte i skuffelse for Norge, som ikke tok en eneste medalje. I år deltar Norge med tre båter: Brun og Maia Emilie Lund i lettvekt singlesculler og Kjetil Borch i singlesculler.

Lund på 4. plass

Lund endte på 4. plass i sin A-finale tidligere søndag. Den spurtsterke bergenseren avanserte to plasser i siste halvdel av løpet, men det holdt ikke til å klatre opp på seierspallen.

Nederlenderen Martine Veldhuis tok EM-gullet foran Sofia Meakin (Sveits) og Paola Piazzolla (Italia). Lund var 3,27 sekunder fra en medaljeplass.

Borch ror finale søndag ettermiddag.