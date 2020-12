Hege flyttet fra Tromsø for å spille eliteseriehåndball - i dag er hverdagen helt snudd på hodet

Hege Henrikø Eriksen (25) har fått et helt annet liv enn håndballen.

PÅ SYKEHUSET: Hege Henrikø Eriksen på jobb på sykehuset i Viken (t.v.). Til høyre i Skrim-drakt som håndballspiller. Privat

For to år siden flyttet håndballkeeperen sørover for å satse på idretten. To år senere er klubben lagt ned og håndballen satt på vent.

– Jeg har veldig plaget med hamstringen de første to årene her nede, så jeg har bestemt meg for å prøve og bruke ett år på å bli frisk, sier Hege Henrikø Eriksen til iTromsø.