Håndball-EM direkte: Følg Kroatia-Norge

Reistad har kommet inn for Kristiansen og tar ansvar etter timeouten!

Mål for Norge!

Mål for Kroatia!

Herrem mister ballen over linjen.

Herrem mister ballen over linjen.

Mål for Kroatia!

Mål for Kroatia!

Mål for Kroatia!

Oftedal - for en spiller! Tar igjen ansvar og skyter selv.

Mål for Norge!

Mål for Kroatia!

Mål for Norge!

Mål for Kroatia!

Det ser ikke ut til at Kroatia er gode nok til å gi Norge kamp. Men det er tross alt lenge igjen.

Det ser ikke ut til at Kroatia er gode nok til å gi Norge kamp. Men det er tross alt lenge igjen.

Mål for Norge!

Kristiansen snapper ballen, og Kristiansen løper over hele banen og scorer.

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Kroatia!

Mål for Norge!

Mål for Kroatia!

Mørk finter seg gjennom og scorer. Her snakker vi om å finte motstanderen ut i pølsekiosken.

Mål for Norge!

Kroatia tar ledelsen etter at Norge mistet ballen.

Mål for Kroatia!

Katrine Lunde fortsetter fra start selv om Silje Solberg nå er tilbake i det norske laget. Ellers åpner de samme som mot Nederland. Det betyr at Stine Skogrand får fornyet tillit som nest ytterste spiller i forsvar og på høyrekanten i angrep. Norge stiller dermed med dette lag (fra venstre) i forsvar: Herrem, Kristiansen, Malm Frafjord, Brattset Dale, Skogrand og Bredal Oftedal. I angrep kommer Nora Mørk inn for Malm Frafjord.

For første gang siden VM-finalen 2017 stiller Norge med sitt presumptivt beste lag i en tellende match.

I praksis trenger Norge bare ett poeng mot Kroatia for å nå semifinalen kommende fredag. Med seier i denne kampen er Norge sikret seieren i hovedrunden allerede foran siste kamp mot Ungarn tirsdag.

Med 32-25 over Ungarn i kveldens første kamp kan Tyskland fortsatt kjempe om en semifinaleplass. Tyskerne møter Nederland mandag og Kroatia i noe som kan bli en helt avgjørende kamp tirsdag. Ungarn blir stående på null poeng i hovedrunden og er sjanseløse på å nå kampen om medaljene.

Norge har slått Kroatia i fire kamper på rad i mesterskap, men på 1990-tallet var kroatene best i interne oppgjør mot Norge. Kroatia vant 16-15 under EM i 1994 og og 25-22 i VM tre år senere. Dagens trener Tonje Larsen spilte begge kampene.

Norge slo Kroatia 34-16 da nasjonene sist møttes i mesterskap - da Norge vant EM-gull i Sverige for fire år siden. Marit Malm Frafjord (6 mål), Nora Mørk (5 mål) og Silje Solberg (9 redninger) var de beste spillerne i Helsingborg. Alle tre er med i kveld også.

Håndballjentene møtte Kroatia sist i to EM-kvalifiseringskamper i 2018. Da endte det med seier 32-25 i Zagreb og 33-27 hjemme i Nadderud Arena. Veronica Kristiansen ble norsk toppscorer med ni mål i bortekampen, ens ikke EM-uttatte Amanda Kurtovic scoret syv i hjemmekampen.

Silje Solberg er tilbake i det norske målet. Hun spiller sin første kamp siden 8. november. Keeperen har vært coronasyk, men kom til Danmark allerede for en uke siden. Lørdag morgen ble hun satt inn på det norske laget på bekostning av Rikke Granlund. Dermed stiller Norge med en keeperduo som ikke var med fra starten i EM. Katrine Lunde kom inn til kamp nummer tre.

Camila Micijevic er Kroatias største stjerne. Den 194 cm høye bakspilleren spiller til daglig for franske Brest.Hun er med sine 19 mål kroatenes toppscorer sammen med Larissa Kalaus. Men da Romania ble slått torsdag var det den kjappe bakspilleren Valentina Blazevic som scoret syv og var best på banen. Det er også grunn til å merke seg kapteinen Katarina Jezic - en robust og bevegelig strekspiller.

