Hovland nær golfbragd – håvet inn over 16 millioner kroner

Viktor Hovland var ett slag bak Brooks Koepka etter halvspilt sisterunde i det prestisjetunge PGA-mesterskapet i golf, men spilte seg bort på det 16. hullet.

Viktor Hovland havnet i trøbbel da ballen endte i bunkeren på det 16. hullet under finalerunden i PGA-mesterskapet.

22.05.2023 00:43 Oppdatert 22.05.2023 06:55

25-åringen endte til slutt to slag bak turneringsvinner Koepka. Han delte 2.-plassen med amerikaneren Scottie Scheffler.

Plasseringen er karrierebeste for Hovland i en majorkonkurranse, og den ga ham påfyll med 1,54 millioner dollar i premiepenger. Summen tilsvarer 16,75 millioner kroner.

Oslo-mannen startet søndagens finalerunde ett slag bak Koepka på den svært krevende Oak Hill-banen. Han var med i seierskampen helt fram til hull 16.

Trøbbel

Der traff ikke Hovland rent nok, og ballen føk rett inn i kanten av bunkeren. Konsekvensen ble at han måtte droppe ballen og spille seg inn til en dobbeltbogey.

– Jeg var ganske uheldig på hull 16, men jeg føler fortsatt ikke at jeg ga det bort. Brooks (Koepka) spilte skikkelig bra golf i dag, sa Hovland i et intervju sendt på Viaplay.

På det 18. og siste hullet reddet han 2.-plassen ved å ta sin femte birdie for dagen.

Nær 200 millioner

Hovland endte på totalt sju slag under par etter fire runder. Han kan vise til tre titler på PGA-touren, men har aldri gått til topps i en major (US Masters, PGA-mesterskapet, US Open og British Open).

I alt står Hovland bokført med nesten 18,3 millioner dollar i innspilte prispenger. Det vil si 195 millioner kroner.

Koepka hadde fra før vunnet en majorturnering fire ganger. PGA-mesterskapet vant amerikaneren også i 2018 og 2019.