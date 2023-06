Hauger med sterk kvalifisering – ble nummer seks

Etter en noe skuffende helg i Monaco forrige uke, var det en oppløftende kvalifisering fra Dennis Hauger (20) i Barcelona.

Hauger ble nummer seks i Barcelona med en god rundetid. Hauger ga seg da det var tolv minutter igjen, sannsynligvis for å spare dekkene til løpene lørdag og søndag.

Den norske Red Bull-junioren starter dermed nummer fem i sprintløpet lørdag, mens han starter fra sjette beste startposisjon i søndagens hovedløp.

– Dette er en opptur. Nå har han to gode muligheter til å sanke poeng, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Der er den gode gamle Dennis vi kjenner tilbake. Nå er han blant de raskeste.

Han kunne altså ha forberedt tiden sin, men 20-åringen fulgte med på de siste minuttene fra målområdet.

– En nervepirrende måte å gjøre det på, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen om avgjørelsen til MP Motorsport – laget til Hauger.

Oliver Bearman vant kvalifiseringen.

Dommerne skal se på denne hendelsen etter at Théo Pourchaire var i veien for Hauger under kvalifiseringen:

Fredagens kvalifisering er en solid opptur – sett med norske øyne.

Hauger ble nemlig nummer 17 i kvalifiseringen i Monaco, som ga nordmannen et vanskelig utgangspunkt foran sprint- og hovedløpet forrige helg.

Hauger reddet seg likevel godt inn med en femteplass i hovedløpet.