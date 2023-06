Hauger mener rival bør bli straffet: – Fikk ikke muligheten

Etter en noe skuffende helg i Monaco forrige uke, var det en oppløftende kvalifisering fra Dennis Hauger (20) i Barcelona. Hovedpersonen var passe fornøyd i etterkant.





Hauger ble nummer seks i Barcelona under kvalifiseringen i Formel 2.

Den norske Red Bull-junioren starter dermed nummer fem i sprintløpet lørdag, mens han starter fra sjette beste startposisjon i søndagens hovedløp.

– Dette er en opptur. Nå har han to gode muligheter til å sanke poeng, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Der er den gode gamle Dennis vi kjenner tilbake. Nå er han blant de raskeste.

Men Hauger var ikke fornøyd med manøveren til rival Théo Pourchaire underveis i kvaliken.

Mens Pourchaire var på en ut-runde ut-rundeRunde der en fører kjører ganske sakte for å gjøre seg klar til å kjøre maksimalt på den påfølgende runden. og Hauger kjørte for ny bestetid, mener Hauger at franskmannen var i veien:

– Ja, jeg var på en ny pushrunde, og det hadde nok tvilsomt vært en bedre runde tenker jeg. Vi prøvde, men fikk ikke muligheten, sier Hauger i et intervju med Viaplay.

– Synes du det bør være en straff?

– Ja, det er jo det som står i reglene at hvis en fører hindrer en på en pushrunde, så skal det bli straff.

Det ble kjent underveis i kvalifiseringen at dommerne skulle se på situasjonen senere fredag. Pourchaire ble nummer fem, mens Hauger kom altså på plassen bak.

– Godt å få en grei start på helgen, sier nordmannen.

Både Hauger og teamkamerat Daruvala gikk tidlig ut av hver sin bil med over ti minutter igjen av kvalifiseringen.

– Litt usikker på om vi valgte riktig metode, mener Hauger og forklarer:

– Vi burde kanskje ha ventet litt lengre i pitlane før vi kjørte det siste forsøket, men det hadde uansett ikke gitt beste startspor. 6. plass er greit. Nå gjelder det bare å være smart i begge løpene og ta best mulig vare på dekkene, sier 20-åringen som påpeker at det ble kjøligere underveis i kvalifiseringen.

Fredagens kvalifisering er en solid opptur – sett med norske øyne.

Hauger ble nemlig nummer 17 i kvalifiseringen i Monaco, som ga nordmannen et vanskelig utgangspunkt foran sprint- og hovedløpet forrige helg.

Hauger reddet seg likevel godt inn med en femteplass i hovedløpet.

Oliver Bearman vant kvalifiseringen.