Åsane har fått første del av millionene. Disse ungdommene viser hvorfor det ikke blir kjøpefest.

16 år gamle Thomas Lotsberg kommer fra skolen, den ferske 18-åringen Jon Berisha tok lappen for to uker siden.

Åsane-trener Morten Røsslands første svar på millionfortjenesten på Joel Mvuka, er å gi proffkontrakter til 16 år gamle Thomas Lotsberg (til v.) og 18-årige Jon Berisha (til h.). Toppspillerutvikler Håvard Lilletvedt er fjerdemann på bildet.

10.02.2023 07:54

De to tenåringene er fotballspillere som nettopp har signert sin første profesjonelle kontrakt med Åsane.

En stor greie for karene det gjelder, men også et viktig signal for klubben.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn