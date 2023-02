Blodrøde tall for Rosenborg. Over hundre mill i minus på tre år

For tredje året på rad gikk RBK over 30 millioner kroner i minus. Nå har ledelsen endevendt økonomien for å snu trenden.

RBK-sjef Tore Bjørseth Berdal.

08.02.2023 20:15

– Det er en ganske stor sprekk mot budsjett, men det er noen forklaringer på det, sier Tore Bjørseth Berdal til Adresseavisen.

Onsdag kunne han presentere de økonomiske realitetene for 2022 for RBKs medlemmer. Hele regnskapet og budsjettet vil bli lagt fram på årsmøtet 15. mars.

