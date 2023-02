Svensk håp mister ski-VM: – Målet var å ta medalje i Planica

Tidligere i sesongen tok Frida Westman (22) Sveriges første pallplass i hopp på 30 år. Skade sørger for at hun ikke blir å se i aksjon under VM i Planica.

SKADET: Svenske Frida Westman, her fra pallplassen i polske Wisla i november i fjor.

20.02.2023 07:37 Oppdatert 20.02.2023 07:49

Et par dager etter at Frida Westman hoppet ned til tredjeplass under verdenscuprennet i Wisla i november i fjor ble det oppdaget at hun hadde skadet menisken i høyre kne.

– Det har hele tiden vært en kamp mot klokken, sier hoppansvarlig i Det svenske skiforbundet, Andreas Arén til forbundets hjemmesider.

I helgen kom bekreftelsen på at 22-åringen ikke rekker VM i slovenske Planica. Dagbladet omtalte nyheten først i Norge.

– Før jeg skadet meg var målet å ta medalje i Planica. Der er vi ikke i dag, og derfor sikter jeg mot fremtiden. Jeg kommer heller sterkt til neste verdenscuprenn enn å komme usikker til et mesterskap, sier Westman.

De kvinnelige hopperne skal i aksjon allerede på første dag av ski-VM, når de hopper kvalifisering i normalbakken onsdag ettermiddag.

Slik så det ut da Westman tok karrierens første pallplass i november: