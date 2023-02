Woods tror på seier i PGA-comebacket: – Jeg er her for å få en W

Tiger Woods skal spille sin første turnering på over et halvt år til helgen. Golflegenden tror likevel på seier i comebacket.

15.02.2023 07:49

– Jeg ville ikke vært med hvis jeg ikke trodde jeg kunne slå disse gutta og vinne turneringen. Det er min mentalitet. Jeg er veldig rusten, men jeg har kommet fra lignende situasjoner før og gjort det bra, sa Woods, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Amerikaneren har lenge slitt med skadene han pådro seg i en alvorlig bilulykke i februar 2021.

I 2022 deltok Woods kun i de tre store turneringene US Masters, British Open og PGA Championship.

Etter en lengre tid med restitusjon, sier Woods at beinet er «bedre enn det var i fjor».

– Jeg er her for å få en W (seier), ok? sa woods og fortsatte:

– Jeg forstår ikke at det er en stor ting å klare cuten. Hvis jeg deltar i en turnering, er det alltid for å få en W.