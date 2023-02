Ragne-reprise før hektisk VM: – Vi kjører på

Ragne Wiklund (22) ser ingen grunn til å ta det med ro og «trene gjennom» sesongens siste verdenscuphelg for å spisse skøyteformen mot tre individuelle løp i distanse-VM.

VM-FINISH: Ragne Wiklund er medaljekandidat på tre øvelser i distanse-VM i Heerenveen 2. til 5. mars. Bildet er fra 1500-meteren under EM i januar.

17.02.2023 01:18

– VM står høyest. Men jeg er litt sent ute med tanke på å trene for det nå. Jeg ser kommende (verdenscup)helg mer som en liten generalprøve, sier Ragne Wiklund med tanke på VM om to uker.

I enkeltdistansemesterskapet i Thialf 2. til 5. mars vil hun være medaljekandidat på tre distanser: 1500 meter, 3000 meter og 5000 meter.

– Det er «business as usual», med samme opplegg som gjennom hele sesongen. Vi kjører på. Det er veldig god stemning, god «flow» og flyt i laget, tilføyer Norges hurtigløpsdronning.

Sist helg vant hun 3000-meteren foran Tsjekkias mangeårige langdistanse-ener, Martina Sáblíková (35), i verdenscupen i polske Tomaszóv Mazowiecki. Dagen etter tok hun 2.plass på 1500-meteren bak Nederlands Marijke Groenewoud (24).

Fredag og lørdag venter samme prosedyre samme sted, med forutsetninger for og forventninger om samme resultater for Ragne Wiklund - ikke minst på hennes beviselig beste distanse.

Viaplay (Vinter) viser v-cupen i Polen fra fredag (16.55 til 20.15), lørdag og søndag.

– Jeg lærte mye av 3000-meteren jeg gikk fredag. Jeg gikk mange dårlige innganger. Det var ikke optimalt. Jeg håper jeg vil gå bedre teknisk denne gangen, sier hun.

Landslagstrener Jonas Bekken samtykker.

– Med en mer aggressiv rytme, er det mulig for henne å gå enda bedre, sier han.

På spørsmål om fire løp over fire VM-dager - 3000 meter torsdag, lagtempo fredag og 1500 og 5000 søndag - kan bli for mye å gape over, gir de to og sportssjef Petter Andersen uttrykk for at det bør være grei skuring.

– Jeg er i godt slag og har ikke lyst til å prioritere bort noe, sier Ragne Wiklund - med forbehold om at de to siste distansene samme dag er «kjipt».

– Det klarer hun helt fint. Det er ikke noe problem, sier Petter Andersen.

– Hun tåler mange løp på rad. I OL i fjor gikk hun løp på løp, for så å prestere bra i VM rett etter, sier landslagstrener Bekken.

Hun ble verdensmester på 1500 meter i Heerenveen for to år siden. Rett før jul satte hun norsk rekord på 5000 meter i Calgary.

I begynnelsen av januar tok hun sølvmedaljen i sammenlagt-EM i Vikingskipet.

Ragne Wiklund og resten av skøytelandslaget trente 10 dager på utendørsisen i italienske Collalbo før de forrige uke dro videre til Polen, og de reiser rett til VM-byen i Nederland derfra.

Hun mener «den sykeste norske helgen» sist helg - i positiv forstand - viser at de ikke risikerer å pådra seg brakkesyke.

Overgangen fra veldig «sakte» is i Polen til ditto «raske» i Thialf i Heerenveen, skal heller ikke by på problemer. Ragne Wiklund er vant til den trå fra norske forhold i Vikingskipet og Stavanger. Heerenveen er etter hyppige visitter hennes «andre hjem».