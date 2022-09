Nossum har søkt på den nye stillingen: – Et scoop for norsk langrenn

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ha den nyopprettede stillingen som fagsjef for langrenn i Norges Skiforbund.

Langrennsguttas trener Eirik Myhr Nossum har søkt på stillingen som fagsjef.

NTB-Egil Sæther og Lars Eide

Nå nettopp

Det opplyser Nossum selv til NTB, men legger til:

– Jeg trives utrolig godt der jeg er og forholder meg til det.

– Du søker på jobben fordi du vil ha den?

– Ja, det gjør jeg, men jeg søker ikke fordi jeg mistrives der jeg er og søker meg bort, men fordi det er en interessant stilling.

Jobben som fagsjef ble utlyst for to uker siden. Det er deler av arbeidsoppgavene til langrennssjef Espen Bjervig som nå plasseres i en egen stilling.

– Det blir en veldig viktig stilling for meg uavhengig om jeg fortsetter der jeg er eller ikke. Det blir den nærmeste sjefen min, sier Nossum.

Bjervig har erkjent at han har hatt for mange arbeidsoppgaver. Som et resultat av det ble fagsjef-stillingen lyst ut. Den stillingen vil ha det sportslige ansvaret, mens Bjervig skal være administrativ leder.

– Andre gode kandidater

Bjervig opplyser til NTB at det er snakk om i overkant av 20 søkere på den nye stillingen.

– Det er alltid vanskelig å begynne å kommentere på søknadsprosesser. Vanligvis gjør man ikke det i det hele tatt, men når han går ut og sier det, kan jeg si at Nossum selvfølgelig er en sterk kandidat. Han har den formelle utdannelsen og veldig mye praktisk med seg også, sier Bjervig.

– Men det er andre gode kandidater som har søkt, legger han til.

Bjervig har hentet inn ekstern kompetanse til intervjuene.

– Jeg regnet med at det fort er interne og personer jeg kjenner godt til, som søker, og da er det greit å ha med seg en ekstern person som kan holde seg mer objektiv. Det er ikke alltid like lett når man har relasjoner til flere.

– Et scoop

Nossum har hatt jobben som landslagstrener for allroundlandslaget til herrene siden 2018.

Didrik Tønseth har klokkertro på Nossum i den nye stillingen.

– Jeg håper det blir ham. Jeg mener det er et scoop for norsk langrenn å få ham inn der, sier Tønseth til NTB.

– Jeg synes det er en mann som har vist at han har taklet hovedtrenerjobben. Han ble egentlig kastet litt inn i en hovedtrenerstilling. Han har vist i den jobben at han har god faglig kompetanse.

Søknadsfristen på stillingen gikk ut mandag.