Sponsor raser: Trekker seg om russerne får delta

Coop, som er en av FIS’ hovedsponsorer, er tydelig på at de ikke godtar at russiske langrennsløpere deltar i verdenscupen kommende sesong.

Coops kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis er klar på at de ikke kommer til å godta at russiske og belarusiske utøvere får delta i verdenscupen til vinteren.

Det var torsdag det ble kjent at FIS-topp Michelle Vion åpner for en retur for russiske og belarusiske utøvere i verdenscupen denne vinteren.

– I øyeblikket er det regler og straffer mot Russland og Belarus. Det ser ut som Thomas Bach (IOC-president) begynner å tenke og har hatt møter med de internasjonale forbundene og mer eller mindre begynner å åpne dørene igjen. Sporten bør være uavhengig av politikken, sa Vion på konferansen Forum Nordicum i Planica i Slovenia, ifølge Bild.