Etter sjokkbeskjeden måtte han hjem til kona med to spørsmål

Sander Sagosens første sommer i Trondheim på ti år har vært mildt sagt turbulent. Adresseavisen spurte om pengekrisen i Kolstad har gjort ham forbannet.

Da nyheten om Kolstads økonomiske krise smalt, var toppklubbene på tråden til Sander Sagosens agent på direkten. Svaret kom like kontant: Vi blir. Vis mer







Publisert: 26.08.2023 10:48

– Forbannet… det er en vanskelig situasjon for oss og for klubben, med at man har tatt seg litt vann over hodet. Og det har Jostein (Sivertsen, Kolstads daglige leder, journ. anm.) og klubben vært ærlige om, sier Sander Sagosen.

– Hva var din første reaksjon?