Braathen og McGrath kjørte ut igjen – Odermatt leder foran Kristoffersen

Det har vært en brutal start på året for 22-åringene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath, som for andre gang på rad kjørte ut under storslalåmrennet i Adelboden.

Lucas Braathen ble disket i årets første renn onsdag, da det var slalåm i tyske Garmisch-Partenkirchen.

Lørdag sto Braathen igjen på startstreken, denne gangen i sveitsiske Adelboden. Der startet den norske 22-åringen strålende i den førsteomgangen, men så forsvant han ut av løypen.

Som om ikke det var nok, så kjørte også Atle Lie McGrath ut i den første omgangen. Dermed gjentok de to kameratene bedriften fra onsdagens renn.

– Det er helt utrolig. De kjørte ut på samme dag onsdag, og ble skadet på samme dag her for to år siden. Nå vil jeg splitte dem på rommet, så får vi se hvordan det går, sier trener Michael Rottensteiner til Viaplay.

Bedre gikk det for Henrik Kristoffersen – onsdagens seierherre – som fra startnummer én satte en tid få klarte å følge.

Den eneste som har klart det så langt, er den suverene verdenscuplederen Marco Odermatt. På hjemmebane leder Odermatt med 32 hundredeler ned til Kristoffersen, mens Loic Meillard – også han fra Sveits – er ytterligere 17 hundredeler bak på tredjeplass.

– Jeg er fullt med. Tre tideler er helt på grensen, men jeg er med. Jeg tror Lucas også hadde vært der oppe hvis han kom i mål, så det var synd for Lucas, sier Kristoffersen til Viaplay.

I SEIERSKAMPEN: Henrik Kristoffersen i Adelboden lørdag.

Rasmus Windingstad ligger 2.20 sekunder bak Odermatt.

Leif Kristian Nestvold-Haugen, Aleksander Aamodt Kilde, Alexander Steen Olsen og Fabian Wilkens Solheim deltar også i storslalåmrennet i Adelboden, men de har ennå ikke kjørt sin førsteomgang som akkurat nå vises på TV3.

