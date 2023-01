Hold deg oppdatert her: Ballspark følger Brann-vinteren direkte

Forrige gang Brann rykket opp, i 2015, solgte de 3600 billetter til nyttårsaften. Nå har solgt 5100. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

På nyttårsaften hadde Brann solgt 5100 partoutkort.

Det er 3000 flere enn på samme tid for et år siden. Det er også 500 flere enn i 2018.

Kommersiell leder i Brann, Therese Andvik Rygg, sier klubben er veldig fornøyd med å ha nådd målet sitt for partoutkortsalget.

– Brann-supporterne har virkelig mobilisert og vi er veldig glade for den unike støtten de viser, sier Rygg.

Hun gleder seg særlig over å registrere en økning i salg hos unge, og tror at årets kamptidspunkt (hovedsakelig klokken 17 og klokken 19) har hatt en positiv effekt på salget.

Budsjettet for 2023 er ennå ikke klart. I fjor budsjetterte Brann med 18,5 millioner kroner i billettinntekter.

– Inntektsmessig er det helt avgjørende. Å selge partoutkort er noe av det viktigste vi gjør for å få inn penger, sier Rygg.

I Branns protokoll fra et styremøte i november, opplyser klubben at det budsjettet for publikumsinntekter ikke ble nådd i 2022. Dette på tross av et høyt tilskuersnitt. Årsaken oppgis å være mange rabatterte billetter.