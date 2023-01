Mangler 10 mill. tross hoppuke-jubel: – Det handler om pris

BISCHOFSHOFEN (VG) Halvor Egner Granerud (26) skaffet Norge den første hoppuke-triumfen på 16 år, men hoppsporten sliter likevel kraftig økonomisk.

FEIRING: Halvor Egner Granerud feiret triumfen på hotell Alpenland i St. Johann. I bakgrunnen Johann André Forfang.





08.01.2023 20:42

Etter det VG forstår mangler omtrent 10 millioner kroner av de budsjetterte sponsorinntekter for denne vinteren.

Det utgjør nesten halvparten av markedsinntektene. Norsk hoppsport har ikke klart å selge den mest attraktive reklameplassen for hopperne, på hjelmen, for det de mener den er verdt.

– Det strategiske valget vi må gjøre, er hvor lenge vi skal lete etter den som har lyst til å være den ene store sponsoren. Vi har hatt muligheten til å selge reklameplassen på hjelmen flere ganger. Det handler om pris, forklarer Stine Aaseth Korsen til VG.

Hun er leder i hoppkomiteen og jobber med å lande avtalen sammen med blant andre hoppsjef Clas Brede Bråthen og skipresident Tove Moe Dyrhaug.

– V har vært veldig uheldige med alt som har skjedd den siste tiden i samfunnet, men vi ser oss ikke tilbake. Det er mange spennende dialoger på gang. Det er flere som jobber med dette. Jeg føler alle har samlet seg rundt dette for å få det til.

VG avslørte i april hvordan hopplandslaget ble pålagt å lande nye sponsoravtaler innen 1. mai, eller kutte i sitt eget budsjett. Deretter kom det nye krav fra den politiske ledelsen i Skiforbundet.

Granerud vant tre av rennene i hoppuken og selvfølgelig også sammenlagt. Han var til slutt 33 poeng foran karen som ble nummer to, Dawid Kubacki (32) fra Polen.

Les også: Granerud vant hoppuka: – Det er helt sykt

Hoppsjef Clas Brede Bråthen opplyser til at VG at det også er en ledig plass på hoppdressen, i tillegg til hjelmen.

– Verdien av det som Halvor driver med, er stor og på linje med det Maren Lundby har gjort, sier Bråthen.

– Vi klarer å prestere oppi «surret». Vi er i stand til å bruke energi på det som teller, fortsetter hoppsjefen.

«Surret» Bråthen sikter til er konflikten som har ridd Hopp-Norge som en mare, der hoppsjefen havnet i konflikt med både daværende skipresident Erik Røste og daværende generalsekretær Ingvild Bretten Berg.

HOPPSTJERNE: Granerud har vært best av alle under Hoppuka.

– Hva har bråket betydd?

– Jeg synes resultatene her i Hoppuka taler sitt tydelige språk om at vi har klart å holde fokus på å drive med det vi skal - levere hoppresultater i verdensklasse.

– Du har lagt bråket bak deg?

– Vi får ikke gjort noe med det. Vi må bare komme oss videre. Hvis alle i Norges Skiforbund støtter Tove Moe Dyrhaug i å prøve å få til det, så kommer det til å gå greit. Det fordrer at Tove får den støtten hun trenger for å komme videre. Men dette er prosesser jeg ikke har energi og tid til å tenke på nå, midt i en sesong. Jeg har full tillit til Tove og hennes intensjoner og alt hun står for, sier Bråthen om den nye skipresidenten.

– Det viktige er at hun trenger full støtte i resten av organisasjonen, sier Bråthen, uten å utdype det nærmere.

Han forteller at det finnes selskaper som er villige til å gå inn som «hjelm-sponsor», men at de ikke er fornøyd med pengene som blir tilbudt.

– Vi må ha noen som er villige til å investere det vi kan dokumentere at det er verdt - for å skape forutsigbarhet foran VM i 2025 og OL i 2026.

LEDER: Stine Aaseth Korsen er sjef for hoppkomiteen i Norges Skiforbund.

Utsagnet stiller hoppkomiteens leder seg bak.

– Vi ønsker ikke bare en økonomisk transaksjon. Vi ønsker å bygge verdier med samarbeidspartneren. Matchen må være så god at det kan være et langsiktig samarbeid, sier Korsen.

– Vi har ikke kniven på strupen nå. Vi har fått godkjent et budsjett for 2023 i skistyret. Det er for å gi oss tid. Det er ikke lurt å tenke kortsiktig for 2023. Vi vil selge inn en avtale på tre-fire år. Det er bedre både for oss og Skiforbundet. Vi deler risikoen her, mener hoppkomiteens leder.

I tillegg til økonomi, trekker Korsen frem likestilling, teknologiutvikling relatert til hoppsporten og «råskap» som utgangspunktet for et potensielt samarbeid. Hun gleder seg samtidig stort over Graneruds prestasjoner i hoppuken og roser landslaget for måten de fremstår på.

– Halvor er helt genial. Han er et ekstremt viktig forbilde, i en helt egen klasse, ved at han alltid tar seg tid til neste generasjons hoppere. Det betyr ekstremt mye for rekrutteringen. I tillegg har han en ekstrem markedsverdi for oss, sier Korsen.