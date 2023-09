Aamodt Kilde på catwalken i Milano: – Surrealistisk

Han er mest vant med fartsdrakt og alpinsko. Fredag kveld fikk Aleksander Aamodt Kilde prøve seg på noe helt nytt under moteuken i Milano.

– Det var litt en av opplevelse, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Du kan høre gliset gjennom telefonen fra Milano. Fredag var alpinstjernen invitert av sin egen samarbeidspartner Hugo Boss til å gå på catwalken under selveste moteuken i Milano.

– Langt ifra normalen, som han selv omtaler det.

Etter en måned skikjøring i fjellene i Chile, landet Aamodt Kilde i Milano for noen dager siden.

Fredag var det rett i sminkestolen før det bar ut på catwalken sammen med langt mer rutinerte modeller.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle gå på en catwalk sammen med modeller og andre idrettsutøvere. Det var en surrealistisk opplevelse som en alpinist fra Norge. Det var veldig spesielt, men en utrolig kul opplevelse. Det ga en adrenalinfølelse. Det var på en måte så langt fra virkeligheten at jeg ikke klarte å bli nervøs, sier Aamodt Kilde.

31-åringen forteller om stinn brakke og en catwalk som skal ha blitt beskrevet av modellene som «en av de lengste de har gått på».

– Jeg klarte meg veldig fint. Man slipper seg litt mer løs etter hvert, men jeg så på de profesjonelle at jeg har litt å gå på. Med en gang du kommer ut i rommet så er alle øynene på deg. Så da skal du ikke klø deg i nesen eller hoste. Det gikk heldigvis fint, sier Aamodt Kilde.

Han fikk også familien ned til Italia som tilskuere. Nå skal han tilbringe et par dager med dem i motemetropolen før det er opp i fjellene i Mellom-Europa.

NY KARRIERE? Aleksander Aamodt Kilde med rett rygg og stivt blikk på vei over catwalken i Milano fredag.

Verdenscupen i alpint starter siste helgen i oktober. I fjor ble Aamodt Kilde nummer to i verdenscupen bak sveitsiske Marco Odermatt. Nordmannen vant utforcupen suverent.

– Vi hadde litt utfordringer med været den første perioden i Chile. De siste par ukene ble veldig bra. Da var det bare å kjøre på. Jeg føler meg relativt klar og så skal vi ha noen treninger til for å virkelig spikre formen, sier den ferske modellen.

I SITT RETTE ELEMENT: Det er slik vi er vant til å se Aleksander Aamodt Kilde. Jublende på seierspallen.

Som kanskje har funnet sitt kall når skiene legges i boden for godt?

– Det er i hvert fall litt av en verden. Jeg skal ikke si for mye om modellverdenen, men det virker som det er mer åpenhet for at man ikke skal være syltynn og to meter. Du kan være alpinist med store lår og veie hundre kilo. Det er muligheter, og så får vi se, sier Aamodt Kilde og flirer.

PS. Flere nordmenn har gått på catwalken i Milano denne uken. Norske Siri Lehland gikk for italienske Armani.

Det er heller ikke første gang Aamodt Kilde slipper seg løs i mote-verden: