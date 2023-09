Jakob Ingebrigtsens supersesong: – Stabiliteten er helt ekstrem

Jakob Ingebrigtsen (22) avslutter sesongen med å løpe både en engelsk mile og 3000 meter i Diamond League-finalen. Det spekuleres i om han kan ta enda en verdensrekord.

ENER: Jakob Ingebrigtsen, her fra verdensrekorden på 2000 meter i Brussel. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 17:20

Ingebrigtsen har gjort det klart at han vil sette ti verdensrekorder på distanser fra 1500 meter til maraton. I juni tok han rekorden på den uvanlige øvelsen to engelske mil, 7.54,10 i Paris. Mens sist fredag satte han rekord på 2000 meter i Brussel på 4.43,13.

World Athletics World AthleticsDet internasjonale friidrettsforbundet har et poengsystem for å rangere resultater og prestasjoner i alle øvelser. Ifølge Citus Mag Citus Magstort friidrettsnettsted fra Amerika ga Jakob Ingebrigtsens verdensrekord i Brussel den høyeste scoren noen gang på distanser mellom 800 meter og halvmaraton: 1307 poeng.

Til sammenligning fikk Hicham El Guerroujs verdensrekord på 1500 meter (3.26,00) en poengscore på 1302 .

Karsten Warholms verdensrekord på 400 meter hekk (45,94) hadde en poengscore på 1341 .

Usain Bolts verdensrekord på 100 meter (9.58) fra 2009 har en poengscore på 1356.

«Var det er forvarsel om fallet av verdensrekorden på en engelsk mile, 3.43,13?», spør Chris Chavez, anerkjent journalist i Citus MAG og tidligere løper.

Det kom overraskende for flere da det ble klart at Jakob Ingebrigtsen løper både en engelsk mil (1609 meter) og 3000 meter i amerikanske Eugene denne helgen. På sistnevnte øvelse har han fått en friplass.

Lets Run, stort nettsted for friidrett og løping i USA, skriver at det er åpenbart at Ingebrigtsen er i superform og utelukker ikke at det kan bli et verdensrekordforsøk på lørdagens mile. Hicham El Guerrouj rekord på 3.43,13 har stått siden 1999. Ingebrigtsens bestenotering på øvelsen er 3:46,46 fra Bislett i fjor.

Jakob Ingebrigtsen har denne utendørssesongen stilt opp i fem 1500-metere, en 2000 meter, en «to engelske mile» og en 5000 meter i VM. Han satt to verdensrekorder og vunnet alt, utenom VM-finalen på 1500 meter.

– Stabiliteten til Jakob er helt ekstrem – fordi kapasiteten er så ekstrem høy, sier Kristian Ulriksen, selv en sterk langdistanseløper og som sammen med NRK-kommentator Jann Post står bak podkasten «I det lange løp».

BRITISK GULL: Josh Kerr tok VM-gullet på 1500 meter foran Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås. Vis mer

Ingebrigtsen var selv ikke helt fornøyd med VM hvor det ble gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter. Briten Josh Kerr slo ham på 1500-meteren – slik Jake Wightman gjorde i VM i 2022.

– Jeg tror han er så fryktelig forbanna over at han ikke klart å slå Kerr og Wightman i VM-finalene, sier Ulriksen.

Jonathan Gault, en av de mest kjente friidrettsjournalistene for LetsRun, roser Ingebrigtsen for mengden løp han deltar i.

Fakta Jakob Ingebrigtsens rekorder 1500 meter: 3:27,14 – Europeisk rekord (Silesia 2023). Verdensrekorden er 3:26,00 satt av Hicham El Guerrouj i 1998

En engelsk mile (1609 meter): 3:46,46 (Bislett 2022). Verdensrekorden er 3:43,13 satt av Hicham El Guerrouj i 1999

2000 meter: 4.43,13 – verdensrekord (Brussel 2023).

3000 meter: 7:27,05 (Roma 2020). Verdensrekorden er 7:20,67 satt av Daniel Komen i 1996

To engelske mil (3218 meter): 7.54,10 – verdensrekord (Paris 2023).

5000 meter: 12:48,45 (Firenze 2021). Verdensrekorden er 12:35,36 satt av Joshua Cheptegei i 2020 Vis mer

– Vi skal være glade vi har ham i sporten. Han løper hele veien. VM innendørs, EM i terrengløp, sier Gault i en podkast på egen nettside.

– Han har gjort raske løp i månedsvis. Han satte verdensrekord for to måneder siden og ser ikke ut til å slakke av. Det er imponerende å holde det så gående, sier Gault etter rekorden sist fredag.

– Det er imponerende å være så jevn, med kun ett tap hele sesongen, som var i løpet han hadde mest lyst til å vinne.

PS! Narve Gilje Nordås løper også en engelsk mile i Eugene. Karsten Warholm stiller på 400 meter hekk.