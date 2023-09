TV-trøbbel da Kolstad tok historisk første seier

(RK Eurofarm Pelister-Kolstad 22–31) Torbjørn Bergerud leverte. Kolstad leverte. Men det gjorde ikke TV-strømmingen i trøndernes første Champions League-kamp i historien.

Magnus Gullerud (t.h.) i duell med Domen Tajnik i onsdagens Champions League-kamp i Nord-Makedonia. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 20:17 Oppdatert: 13.09.2023 20:40

Kolstad vant 31–22 i Nord-Makedonia. I den samme gruppen sjokkerte Aalborg med å vinne borte mot Kielce 34–31.

– Beklager, måtte kommentator Peder Seierstad si underveis i sendingen på splitter nye handball-kanalen.tv.

På X/Twitter uttrykte seere sin frustrasjon over teknisk trøbbel. Enkelte klaget på lagging laggingAt en strømming "hakker" og har redusert kvalitet., for andre forsvant kommenteringen i lange perioder. Tilsynelatende ble det bedre utover i matchen.

– Dette er jo bare trist. Det norske publikummet er vant til gode produksjoner med bred distribusjon på slike kamper, sier Jan-Erik Aalbu, kommersiell sjef i Norges Håndballforbund, til VG.

VG omtalte problemene med å få solgt Champions League i håndball i en sak onsdag. Viaplay har hatt klubbrettighetene for internasjonal håndball i flere sesonger, men avtalen gikk ut i juni.

– Dette er en ny plattform som det ser ut som må få tid, men jeg skjønner publikum som betaler for noe som per nå ikke holder mål, fortsetter Aalbu.

– Målet må være at de som selger rettighetene finner en partner i Norge, men da må tydeligvis prisen ned.

Magnus Gullerud signerte Kolstads første Champions League-mål i historien - og det norske laget dominerte fullstendig i starten. Vertene i Nord-Makedonia hadde bare ett mål på de første 12 minuttene.

STORSPILTE: Torbjørn Bergerud jubler i Nord-Makedonia onsdag kveld. Vis mer

Det skyldtes i stor grad Torbjørn Bergeruds storspill mellom stengene. Han lå i en periode på en redningsprosent på over 70 og bidra sterkt til at det 16–10 til Kolstad ved pause. Bergerud endte til slutt på 49 prosent.

Sander Sagosen strødde i kjent stil om seg med gode pasninger. Han endte med 11 målgivende.

Toppscorer for Kolstad var venstrekanten Adrian Aalberg med ni mål, fulgt av Sigvaldi Gudjonsson med åtte. Begge hadde veldig god uttelling på skuddene sine.

– Dette er et lag som Kolstad må ha bak seg på tabellen, sier kommentator Peder Seierstad om HC Pelister.

Kolstad har kommet i ei tøff gruppe med Kielce (Polen), PSG (Frankrike), THW Kiel (Tyskland), HC Zagreb (Kroatia), Aalborg (Danmark), Pick Szeged (Ungarn) og altså HC Pelister (Makedonia).

Trondheimslaget kom inn i Champions League på et såkalt «wild card».

Sebastian Bartold (tre mål) og Kristian Bjørnsen (to mål) hadde begge 100 prosent uttelling da Aalborg vant 34–31 over Kielce. Mikkel Hansen hadde like god uttelling på sine straffer og bidro sterkt til dansk seier.

Det var Aalborgs syvende møte med det polske laget - og den første seieren.

PS: Kampene vises bak betalingsmur på strømmetjenesten handball-kanalen.tv til en kostnad av 25 euro (drøyt 280 kroner) i måneden.